Μία δικαστική υπόθεση που θυμίζει πολύ την ταινία «Το πράσινο μίλι» άνοιξε στην Βαλτιμόρη.

Ο λόγος για τρεις Αφροαμερικάνους οι οποίοι αθωώθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 36 χρόνια στη φυλακή.

Ο Άλφρεντ Τσέστνατ, ο Άντριου Στιούαετ και ο Ράνσομ Γουάτκινς καταδικάστηκαν το 1983, όταν δηλαδή ήταν έφηβοι, σε ισόβια ως ένοχοι για τον φόνο του ΝτεΒίτ Ντουκέ, ενός 14χρονου δηλαδή μαθητή που δολοφονήθηκε σε σχολείο κατά την διάρκεια που οι δράστες του έκλεβαν το μπουφάν.

Τότε λοιπόν ο δικαστής τους έκρινε λανθασμένα ένοχους με αποτέλεσμα να μείνουν 36 χρόνια στη φυλακή για έναν φόνο που δεν έκαναν.

Οι ερευνητές και οι αστυνομικοί είχαν στραφεί στους τρεις τότε μαθητές του σχολείου, έχοντας ως μοναδικό στοιχείο το γεγονός πως οι τρεις τους είχαν βρίσκονταν κοντά στο σημείο του συμβάντος λίγη ώρα πριν από την επίθεση κι επειδή ένας από αυτούς φορούσε ίδιο μπουφάν με αυτό που έκλεψαν από το θύμα

Μάλιστα μητέρα του κατηγορούμενου είχε δείξει στο δικαστήριο την απόδειξη αγοράς του μπουφάν, ωστόσο αυτό δεν είχε πείσει κανέναν.

Alfred Chestnut says he thanks his fiancé, and he’s happy to be out and see light again – said he’s been dreaming of this moment since he was a kid. @wjz pic.twitter.com/t0zh9rB3XY

