Το εκλογικό μανιφέστο του Συντηρητικού Κόμματος ενόψει των προσεχών εκλογών παρουσίασε ο Μπόρις Τζόνσον σε ένα πάντως αρκετά διαφορετικό σκηνικό απ’ ότι συνηθίζεται.

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανάμεσα στις περιοχές που επισκέφτηκε, έκανε την εμφάνισή του στην εμποροπανήγυρη – ζωοπανήγυρη – αγελαδοπάζαρο, «Royal Welsh Winter Fair», στο Λέινελουεντ.

Εκεί, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, κτηνοτρόφους, ενώ μπήκε πίσω από πάγκο που πουλούσε σάντουιτς με χοιρινό, αρνί ή μοσχάρι, με συνοδεία από σως μήλου, κάτι που αποτελεί τοπική συνταγή, «βρώμικου», προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πεινασμένους επισκέπτες.

Στη συνέχεια παρακολούθησε πως γίνεται η «κουρά» των προβάτων και, όπως ήταν αναμενόμενο, δοκίμασε και ο ίδιος τις ικανότητες του.

Απόδειξη, οι φωτογραφίες του πρακτορείου Reuters.

