Ο πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα ανήγγειλε χθες Σάββατο ότι προετοιμάζει σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, κληρονομιά της στρατιωτικής δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ (1973-1990), διεκδίκηση πολλών από τους πολίτες που διαδηλώνουν επί τρεις εβδομάδες σε όλη τη χώρα εναντίον της πολιτικής της συντηρητικής κυβέρνησής του.

«Πιστεύω ότι το να γίνουν αλλαγές στο Σύνταγμα είναι εύλογο και θα το συζητήσουμε. Καταρτίζουμε πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος», είπε ο Πινιέρα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Mercurio.

Ανάμεσα στις αλλαγές που μελετώνται συγκαταλέγεται ο «καλύτερος ορισμός των ατομικών δικαιωμάτων και των τρόπων για να διασφαλίζεται η τήρησή τους».

Αναμένεται επίσης να διασαφηνιστούν «οι υποχρεώσεις του Κράτους» και να προβλεφθούν «καλύτεροι μηχανισμοί συμμετοχής των πολιτών» στο πολιτικό γίγνεσθαι, πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Μερικές ημέρες αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Πινιέρα, τον Μάρτιο του 2018, η κυβέρνησή του είχε ανακοινώσει πως δεν θα επέτρεπε να γίνει συζήτηση επί της πρότασης της προηγούμενης προέδρου, της σοσιαλίστριας Μισέλ Μπατσελέτ (2014-2018), που είχε υποβληθεί στο Κογκρέσο και προέβλεπε την αναθεώρηση αρκετών άρθρων του Συντάγματος.

