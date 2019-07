Έχουμε νέο contender στο ΝΒΑ και ακούει στο όνομα Λος Άντζελες Κλίπερς. Η ομάδα από την Καλιφόρνια έκανε το μπαμ και απέκτησε τον καλύτερο ίσως παίκτη της Λίγκας τη δεδομένη στιγμή, Καουάι Λέοναρντ, τη στιγμή που οι περισσότεροι πίστευαν πως θα κατέληγε στους Λέικερς, σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια.

Kawhi Leonard has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2019

Σαν να μην έφτανε όμως αυτό, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έκανε κίνηση ματ. Μέσω trade απέκτησε και τον παικταρά Πολ Τζορτζ από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, φτιάχνοντας έτσι ένα All Star δίδυμο απέναντι από αυτό των Τζέιμς και Ντέιβις των Λιμνανθρώπων, όπως αναφέρει αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από το trad ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Η μετακίνηση του Τζορτζ μάλιστα λέγεται πως προκλήθηκε κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του παίκτη. Τζορτζ και Λέοναρντ είχαν συζητήσεις και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους υπό τις οδηγίες του Ντοκ Ρίβερς φτιάχνοντας ακόμα μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στη Δύση και όχι μόνο.

Οι Θάντερ πήραν ως αντάλλαγμα τους Γκαλινάρι και Γκίλτζεους Αλεξάντερ, αλλά και τέσσερα draft picks πρώτου γύρου. Τίμημα αμελητέο μπροστά στην ομάδα που σχηματίζεται. Λέοναρντ και Τζορτζ θα έχουν για συμπαίκτες αμυντικά εργαλεία όπως οι Μπέβερλι και Χάρελ, τον πολλά υποσχόμενο Λάντρι Σάμετ και τον καλύτερο έκτο παίκτη του ΝΒΑ, Λου Γουίλιαμς.

Η κατάσταση στο ΝΒΑ αρχίζει να γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα καθώς η ανακατανομή παικτών κατηγορίας All Star όπως οι Τζορτζ, Ίρβινγκ, Ντουράντ, Ντέιβις και Λέοναρντ σε ομάδες όπως οι Νετς και οι Κλίπερς αυξάνουν κατακόρυφα τον ανταγωνισμό στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Oklahoma City is trading All-Star Paul George to the Los Angeles Clippers for a record-setting collection of draft choices, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019

After Leonard pushed George to find a way to get to the Clippers, Paul George approached the team and requested a trade, league sources tell ESPN. OKC was left with no choice and made the best out of a difficult situation, per sources. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019