Λίγο πριν την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, στον ημιτελικό της Μπαρτσελόνα με τη Λίβερπουλ στο Καμπ Νου, οι Καταλανοί άνοιξαν το σκορ με δράση τον Λουίς Σουάρες!

Η φάση ξεκινάει από τέλεια μεταβίβαση του Τζόρντι Άλμπα και εξίσου καλή κίνηση του Λουίς Σουάρες στην πλάτη της άμυνας.

Ο Ουρουγουανός έκανε την κοντινή προβολή και «σκότωσε» τον Τερ Στέγκεν ανοίγοντας το σκορ για τους Μπλαουγκράνα, με το πρώτο του φετινό γκολ στο Champions League, το οποίο πανηγύρισε δεόντως κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Δείτε το βίντεο και τον πανηγυρισμό:

⚽️🙌 No issues for Luis Suarez celebrating against his old club! #BARLIV #FCB pic.twitter.com/JVyecsVgGi

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) May 1, 2019