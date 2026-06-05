Μέτρα ασφαλείας πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού στο κλειστό του ΟΑΚΑ

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Αντίστροφα για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League μετρούν πλέον Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, με τους Πράσινους να υποδέχονται τους Ερυθρόλευκους στο Telekom Center Athens (21:00), με στόχο το 1-1 στη σειρά.

Οι Πράσινοι λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, τοποθέτησαν προστατευτικά plexiglass πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά και ένα τεράστιο πανό που πιάνει τις πρώτες τέσσερις σειρές πάνω από τον πάγκο των Πειραιωτών, για να μείνουν άδειες οι θέσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αντίστοιχα στο Game 1 των τελικών είχαν μείνει κενές οι πρώτες σειρές πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα ισχύσει και για τον πάγκο του Ολυμπιακού, στο αποψινό παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ.