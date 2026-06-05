Μέτρα ασφαλείας πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού στο κλειστό του ΟΑΚΑ
Εβαλαν plexiglass, κράτησαν και άδειες σειρές πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων στο πλαίσιο του Game 2 των τελικών του Stoiximan GBL.
- Κίνα: Ο Σι πάει να συναντήσει τον Κιμ στη Βόρεια Κορέα
- Ηλικιωμένος έστελνε ακαταύπαυστα υβριστικά μηνύματα και μπλόκαρε τα mail στον Δήμο Θεσσαλονίκης
- Νέο ρομπότ πιάνει δουλειά στην Amazon, αυξάνονται οι απολύσεις
- Τραγωδία στη Λουιζιάνα: Νήπιο τριών ετών διέφυγε της προσοχής της μπέιμπι σίτερ και πνίγηκε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αντίστροφα για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League μετρούν πλέον Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, με τους Πράσινους να υποδέχονται τους Ερυθρόλευκους στο Telekom Center Athens (21:00), με στόχο το 1-1 στη σειρά.
Οι Πράσινοι λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, τοποθέτησαν προστατευτικά plexiglass πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά και ένα τεράστιο πανό που πιάνει τις πρώτες τέσσερις σειρές πάνω από τον πάγκο των Πειραιωτών, για να μείνουν άδειες οι θέσεις.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι αντίστοιχα στο Game 1 των τελικών είχαν μείνει κενές οι πρώτες σειρές πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα ισχύσει και για τον πάγκο του Ολυμπιακού, στο αποψινό παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ.
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πονάει, θα δούμε για το Game 3»
- Μπαρτζώκας: «Παίξαμε τα πάντα λάθος, κάποιοι παίκτες υστέρησαν»
- Αταμάν: «Σταματήσαμε Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, MVP ο Χέιζ-Ντέιβις»
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του τρίτου τελικού
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Οι «πράσινοι» έκαναν τον 1-1 με οδηγό τον Χέιζ-Ντέιβις
- Το άψογο σερβίρισμα του Φουρνιέ στον Πίτερς (vid)
- Θεαματικό καλάθι από τον Σορτς (vid)
- Το «χρυσό» εισιτήριο για τους τελικούς του NBA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις