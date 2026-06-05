Diamond League Ρώμης: Στη δεύτερη θέση ο Τεντόγλου (vid)

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Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την 2η θέση στο Diamond League της Ρώμης, επιτυγχάνοντας άλμα στα 8,24μ. Πρώτος ο Σαραμπογιούκοφ που προσπέρασε τον Έλληνα πρωταθλητή στο τελευταίο άλμα του αγώνα, πηδώντας δύο εκατοστά παραπάνω.

Ο Τεντόγλου είχε βρεθεί προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης με το άλμα αυτό (που ήταν και το 6ο του), ωστόσο ο Βούλγαρος άλτης κατάφερε στην δική του έκτη προσπάθεια να κάνει 8,26μ., εξασφαλίζοντας την πρωτιά.

Την τρίτη θέση στο άλμα εις μήκος κατέλαβε ο Κουβανός Λέστερ Λεσκάι Χοντελίν με άλμα στα 8,18 μέτρα.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τις 7.98μ., βελτιώθηκε στα 8.07μ., ενώ συνέχισε με δύο συνεχόμενα δύο διαδοχικά άλματα στα 8,11μ. Κατόπιν ο 27χρονος Έλληνας άλτης «σκαρφάλωσε» στα 8,20μ. στην 5η του προσπάθεια και πλέον από την 3η θέση πέρασε στην κορυφή, ολοκληρώνοντας με καλύτερο άλμα του στα 8.24μ.. Επίδοση που του έδωσε την δεύτερη θέση στον αγώνα.

Τα αποτελέσματα στο άλμα εις μήκος του Diamond League της Ρώμης