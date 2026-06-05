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Η Σάρον Στόουν είναι η συνάδελφος που όλοι αγαπάμε;
Culture Live 05 Ιουνίου 2026, 06:00

Η Σάρον Στόουν είναι η συνάδελφος που όλοι αγαπάμε;

Ο Μαρκ Μαρόν συμπρωταγωνιστεί με την Σάρον Στόουν στην ταινία «In Memoriam» και είχε μια τρυφερή ιστορία να αφηγηθεί από τα γυρίσματα. Και εκείνη, το ίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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Ο Μαρκ Μαρόν και η Σάρον Στόουν, οι οποίοι συμπρωταγωνιστούν στο επερχόμενο «In Memoriam», τρέφουν μια αμοιβαία εκτίμηση, η οποία χτίστηκε με κατανόηση, τρυφερότητα και σεβασμό.

Στην ιστορία τους (την πραγματική, όχι την κινηματογραφική), όλα ξεκίνησαν όταν ο Μαρόν, ανησυχούσε μήπως δεν είχε τις υποκριτικές ικανότητες να αποδώσει μια κρίσιμη σκηνή της  ταινίας.

«Έπρεπε να κλάψω, αλλά δεν ήξερα αν μπορούσαν να το κάνω», θυμήθηκε ο Μαρόν, όπως γράφει ο δημοσιογράφος Μπρετ Λανγκ στο Variety.

«Πραγματικά πανικοβλήθηκα. Γύρισα στο τρέιλερ μου και σκεφτόμουν τον Ντι Κάπριο στο ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Έλεγα στον ευατό μου: ‘Είμαι χάλια. Τι κάνω εδώ;’».

«Εγώ θα φροντίσω να είναι εδώ»

Η Σάρον Στόουν ανέλαβε τότε να βοηθήσει τον, κάπως αναστατωμένο, Μαρκ Μαρόν να βρει έμπνευση (και κουράγιο) μέσα σε αυτόν τον συναισθηματικό καταρράκτη. Όταν ο Μαρόν επέστρεψε στο πλατό, η Στόουν του έπιασε το χέρι και τον ενθάρρυνε να αντλήσει δύναμη από τη θλίψη που νιώθει για τον θάνατο της αείμνηστης συντρόφου του, της σκηνοθέτιδας Λιν Σέλτον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2020.

«Γιατί δεν παίζεις τη σκηνή με την Λιν, και εγώ θα φροντίσω να είναι εδώ», είπε η Στόουν στον Μάρον.

«Η Σάρον Στόουν είναι μια ισχυρή δύναμη. Το είπε αυτό, και με οδήγησε σε ένα σημείο όπου συνειδητοποίησα ότι η Λιν ήταν η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου. Της άρεσε πολύ να με σκηνοθετεί. Δεν ξέρω αν θα συνέχιζα να ασχολούμαι με την υποκριτική αν δεν ήταν αυτή. Έτσι, κάνοντάς το για την Λιν, έφτασα σε εκείνο το σημείο συναισθηματικά που, νομίζω ότι απέδωσε».

«Ήταν αληθινός συνεργάτης, όχι αντίπαλος»

Η Σάρον Στόουν, μοιράζεται παρόμοια συναισθήματα για τον Μαρκ Μαρόν: δήλωσε ενθουσιασμένη με την εμπειρία της συνεργασίας με τον Μάρον, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο podcast του «WTF With Marc Maron».

«Η συνεργασία μας είχε ένα βαθύ υπόβαθρο», είπε η ηθοποιός στο Variety. «Στην καριέρα μου, έχω βρεθεί αντιμέτωπη με τους μεγάλους. Πάντα με έβαζαν να αντιμετωπίσω τους μεγαλύτερους, τους πιο σκληρούς τύπους, και συχνά τύπους που ήταν κάπως δύσκολοι, αλλά ήξεραν ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Αλλά ήταν τόσο διαφορετικό να συνεργαστώ με κάποιον σαν τον Μαρκ, ο οποίος ήταν τόσο ανοιχτός και ειλικρινής σε ότι αφορά τα συναισθήματά του, και τόσο πρόθυμος να είναι ειλικρινής μαζί μου. Ήταν αληθινός συνεργάτης, όχι αντίπαλος».

Στην ταινία, η Στόουν υποδύεται την πρώην σύζυγο του Μαρόν, μια ηθοποιό που γνώρισε στα γυρίσματα μιας ταινίας. Και οι δύο πάσχουν από ανίατες ασθένειες, και η διάγνωσή τους τους έχει οδηγήσει να αναθεωρήσουν τη ζωή τους με διαφορετικούς τρόπους.

Ο χαρακτήρας του Μαρόν είναι εμμονικός με την ιδέα να συμπεριληφθεί στο τμήμα «in memoriam» των Όσκαρ, ενώ η Στόουν είναι πιο μετρημένη. Η τρυφερή συνάντησή τους λαμβάνει χώρα σε ένα μεγαλοπρεπές σκηνικό, με τη Στόουν να ξεκουράζεται σε μια ξαπλώστρα στην έπαυλή της.

«Είναι ένα σημείο καμπής στην ταινία, γιατί πρέπει να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να βγάλω τον Μαρκ από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όπου δεν ζει στην πραγματικότητα», λέει η Στόουν.

Παρόλο που η σκηνή τους ήταν δύσκολη, η Στόουν δήλωσε ενθουσιασμένη με το τελικό αποτέλεσμα που θα δούμε στις οθόνες μας.

«Ο Μαρκ είναι εξαιρετικός», λέει. «Είναι ένας πραγματικός πρωταγωνιστής. Με εντυπωσίασε. Σπάνια βλέπω πια ταινίες τόσο εκπληκτικές, που αφορούν την ανθρώπινη φύση».

*Με πληροφορίες από: Variety

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