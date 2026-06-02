Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά. Στην επιστολή παραίτησης η ίδια αναφέρει ότι έχει εκφράσει εδώ και καιρό τη «στρατηγική της διαφωνία με τη σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας, παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου».

Ταυτόχρονα σημειώνει ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική.

Νωρίτερα επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς – συμπεριλαμβανομένης της κ. Αχτσιόγλου – και 143 μέλη του κόμματος γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από το κόμμα της αντιπολίτευσης με επιστολή τους στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Η αποχώρηση των επτά βουλευτών σήμανε και τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς καθώς το κόμμα μένει μόνο με τέσσερις βουλευτές: τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Θεόδωρο Δρίτσα, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα.

Οι υπογράφοντες το κείμενο σημειώνουν ότι «ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις» για να προσθέσουν ότι «σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη».

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της ακόμα κι αν δεν εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο ως συγκροτημένη ομάδα. Ταυτόχρονα συνδέει την απόφαση των στελεχών να αποχωρήσουν από το κόμμα με τη δημιουργία της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία όπως αναφέρει η ανακοίνωση «δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του “Λαϊκού Μετώπου”, ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις».

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης της Έφης Αχτσιόγλου

Η κοινωνική κατάσταση στη χώρα, μετά από σχεδόν επτά χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς, είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Το δυσβάσταχτο κόστος ζωής, οι απορρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, η στεγαστική κρίση, η απαξίωση του κοινωνικού κράτους, η υπονόμευση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, η σύμπραξη με το γενοκτόνο καθεστώς του Ισραήλ είναι μόνο κάποιοι τίτλοι. Τίτλοι πίσω από τους οποίους, όμως, βρίσκεται η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι σήμερα; Μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολλών; Που θα τους κάνουν να νιώθουν ότι έχει νόημα να μένουν σ’ αυτόν τον τόπο; Θα αποκαταστήσουν το βαθιά πληγωμένο αίσθημα δικαιοσύνης; Αυτά τα ερωτήματα λαμβάνουν πια χαρακτήρα επείγοντος. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η λογική της αυτάρκειας και της ιδεολογικής καθαρότητας δεν υπηρετεί σήμερα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που μοχθούν. Η πολιτική αλλαγή είναι ένα γνήσιο λαϊκό αίτημα. Και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το υποτιμήσει.

Έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας, παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Ενός πόλου που θα είναι πλήρως αντιπαραθετικός στις πολιτικές της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα θα έχει προοπτική νίκης και διακυβέρνησης, προς όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, των νέων.

Με αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης.

Παραιτούμαι από βουλεύτρια, δεν παραιτούμαι όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε η παρουσία μου στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που έρχονται να ενισχύσει τη φωνή όσων μέχρι σήμερα είναι αόρατοι για την πολιτική εξουσία και να εμπνεύσει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους.