Οι Σπερς εκθρόνισαν τους Θάντερ με MVP Γουεμπανιάμα και έφυγαν για τελικούς με τους Νικς (vid)
Μπάσκετ 31 Μαΐου 2026, 08:47

Οι Σπερς εκθρόνισαν τους Θάντερ με MVP Γουεμπανιάμα και έφυγαν για τελικούς με τους Νικς (vid)

Οι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι στους τελικούς του ΝΒΑ μετά το 111-103 επί των Θάντερ, στο Game 7 των τελικών της Δυτικής περιφέρειας.

Επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ οι Σπερς μετά από 12 χρόνια! Η ομάδα του Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση στην Οκλαχόμα, επικράτησε των πρωταθλητών Θάντερ με 111-103 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη σειρά των τελικών, όπου θα αντιμετωπίσει τους Νικς με στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Πρώτος σκόρερ για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 22 πόντους, ενώ πρόσθεσε 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Dylan Harper, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από πλευράς Οκλαχόμα, ο Σάι Γκίλντιους Αλεξάντερ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 35 πόντους, μοιράζοντας 9 ασίστ και μαζεύοντας 4 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Τα highlights στο Θάντερ – Σπερς

YouTube thumbnail

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και ξέφυγαν με διψήφια διαφορά. Οι Θάντερ, πάντως, αντέδρασαν πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, μειώνοντας σε 32-25.

Η ομάδα της Οκλαχόμα συνέχισε την πίεσή της και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο. Με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ηγείται επιθετικά, οι γηπεδούχοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μόλις τρεις πόντους πίσω στο σκορ (56-53).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι άμυνες έγιναν πιο έντονες, όμως οι Σπερς βρήκαν σημαντικές λύσεις από τους ΝτιΆαρον Φοξ και Στεφόν Καστλ, διατηρώντας το προβάδισμά τους. Έτσι, μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας ξανά διαφορά τριών πόντων (80-77).

Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, ο Ντίλαν Χάρπερ έδωσε πολύτιμες βοήθειες και οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την κόπωση των Θάντερ, χτίζοντας τη διαφορά που τους χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στους τελικούς.

Economy
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)

Από την μια πλευρά το ξέσπασμα του Λουίς Ενρίκε και οι αγκαλιές των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη σε άλλο σημείο του γηπεδού οι παίκτες Άρσεναλ ήταν συντετριμμένοι

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Champions League 30.05.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)

Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Αλλά δεν μπορεί 31.05.26

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κλειστά ακίνητα: Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας»
Ράλι στις τιμές 31.05.26

Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας» στα κλειστά ακίνητα

Πάνω από το 60% των απολαβών του μόνο για το ενοίκιο δίνει ένα ζευγάρι με δύο εργαζομένους για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας
Relationsex 31.05.26

Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας

Η ιδέα του «μοναδικού μεγάλου έρωτα» έχει διαμορφώσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις, αλλά η επιστήμη δείχνει ότι η ανθρώπινη ικανότητα για αγάπη είναι πολύ πιο σύνθετη

Σύνταξη
Η διαδρομή προς τη διακοπή του καπνίσματος
Από ... καρδιάς 31.05.26

Η διαδρομή προς τη διακοπή του καπνίσματος

Τα καρδιολογικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων [βίντεο]
À Paris 31.05.26

Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων

Μέχρι στιγμής 283 άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι σε επεισόδια κυρίως γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, που είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον μεγάλο τελικό. Λεηλασίες, φωτιές και τραυματισμοί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει
Εξαρτήματα 2016 31.05.26

Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν και παρουσίασαν εξαρτήματα από πύραυλο Ορέσνικ, τονίζουν πως οι ζημιές είναι μικρές, τα εξαρτήματα παλιά, όμως τα σημαντικά προβλήματα που θέτει είναι αξεπέραστα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου με όπλο και σημαία [βίντεο]
Κόσμος 31.05.26

Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου - «Δεν συνάδει με τις αξίες μας» λέει ο στρατός

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές και μέσα ενημέρωσης της χώρας, στρατιώτες στη Δυτική Όχθη «έστησαν» φωτογράφιση για να συλλάβουν ανήλικο με όπλο και σημαία της Παλαιστίνης. Απάντηση του στρατού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

