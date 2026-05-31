Οι Σπερς εκθρόνισαν τους Θάντερ με MVP Γουεμπανιάμα και έφυγαν για τελικούς με τους Νικς (vid)

Επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ οι Σπερς μετά από 12 χρόνια! Η ομάδα του Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση στην Οκλαχόμα, επικράτησε των πρωταθλητών Θάντερ με 111-103 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη σειρά των τελικών, όπου θα αντιμετωπίσει τους Νικς με στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Πρώτος σκόρερ για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 22 πόντους, ενώ πρόσθεσε 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Dylan Harper, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από πλευράς Οκλαχόμα, ο Σάι Γκίλντιους Αλεξάντερ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 35 πόντους, μοιράζοντας 9 ασίστ και μαζεύοντας 4 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Τα highlights στο Θάντερ – Σπερς

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και ξέφυγαν με διψήφια διαφορά. Οι Θάντερ, πάντως, αντέδρασαν πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, μειώνοντας σε 32-25.

Η ομάδα της Οκλαχόμα συνέχισε την πίεσή της και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο. Με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ηγείται επιθετικά, οι γηπεδούχοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μόλις τρεις πόντους πίσω στο σκορ (56-53).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι άμυνες έγιναν πιο έντονες, όμως οι Σπερς βρήκαν σημαντικές λύσεις από τους ΝτιΆαρον Φοξ και Στεφόν Καστλ, διατηρώντας το προβάδισμά τους. Έτσι, μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας ξανά διαφορά τριών πόντων (80-77).

Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, ο Ντίλαν Χάρπερ έδωσε πολύτιμες βοήθειες και οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την κόπωση των Θάντερ, χτίζοντας τη διαφορά που τους χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στους τελικούς.