Τελικός Champions League: Με αυτές τις ενδεκάδες θα παίξουν Παρί και ‘Αρσεναλ
Διαβάστε αναλυτικά που παίκτες επέλεξαν για το αρχικό σχήμα οι Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα των Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, αντίστοιχα, που συγκρόονται στη Βουδαπέστη
Η εντεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοβ, Χακίμι, Νούνο Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Φαμπιάν Ρουίθ, Κβαρατσχέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.
Η εντεκάδα της Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ραγιά, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Ινκαπιέ, Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκααρντ, Σακά, Τροσάρ, Χάβερτς.
