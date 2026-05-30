Με «Killers» η εντυπωσιακή τελετή έναρξης του τελικού του Champions League

Οι The Killers ήταν οι headliners του «2026 UEFA Champions League Final Kick Off Show», χαρίζοντας μια αξέχαστη εναρκτήρια συναυλία πριν από το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού συλλογικού ποδοσφαίρου στο κοινό που γέμισε την Puskás Aréna στη Βουδαπέστη.

Με περισσότερα από 35 εκατομμύρια άλμπουμ που έχουν πωληθεί παγκοσμίως και ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πολυπλατινένια τραγούδια όπως τα «Mr. Brightside», «When You Were Young» και «Human», το συγκρότημα συνεχίζει να γοητεύει το κοινό όλων των γενεών.

«Όταν μας ζητήθηκε να εμφανιστούμε στο UEFA Champions League Final Kick Off Show δεχτήκαμε χωρίς δισταγμό. Ορισμένες σκηνές μιλούν από μόνες τους. Είναι τιμή μας να γιορτάσουμε τις απίστευτες ομάδες και τους παίκτες σε έναν αγώνα που αναμφίβολα θα είναι επικός» σημείωσαν τα μέλη του συγκροτήματος.