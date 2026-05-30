Με «Killers» η εντυπωσιακή τελετή έναρξης του τελικού του Champions League
Το ροκ συγκρότημα ξεσήκωσε το κοινό που γέμισε την Puskás Aréna στη Βουδαπέστη.
- Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
- Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»
- Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Φορτηγό με πρόσφυγες ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
- Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οι The Killers ήταν οι headliners του «2026 UEFA Champions League Final Kick Off Show», χαρίζοντας μια αξέχαστη εναρκτήρια συναυλία πριν από το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού συλλογικού ποδοσφαίρου στο κοινό που γέμισε την Puskás Aréna στη Βουδαπέστη.
Με περισσότερα από 35 εκατομμύρια άλμπουμ που έχουν πωληθεί παγκοσμίως και ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πολυπλατινένια τραγούδια όπως τα «Mr. Brightside», «When You Were Young» και «Human», το συγκρότημα συνεχίζει να γοητεύει το κοινό όλων των γενεών.
Δείτε το βίντεο:
«Όταν μας ζητήθηκε να εμφανιστούμε στο UEFA Champions League Final Kick Off Show δεχτήκαμε χωρίς δισταγμό. Ορισμένες σκηνές μιλούν από μόνες τους. Είναι τιμή μας να γιορτάσουμε τις απίστευτες ομάδες και τους παίκτες σε έναν αγώνα που αναμφίβολα θα είναι επικός» σημείωσαν τα μέλη του συγκροτήματος.
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
- «Άγγιξε» το δεύτερο γκολ η Άρσεναλ – Ο Μαρκίνιος με μυθικό τάκλιν είπε «όχι» στον Χάβερτς (vid)
- Απείλησε η Παρί με Ρουίθ (vid)
- Σάκοτα: «Ο Ολυμπιακός έχει άλλη ταχύτητα, πετυχημένη η χρονιά μας» – Θα συζητήσει για το μέλλον του
- Καλή ευκαιρία για την Άρσεναλ (vid)
- Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
- Ιδανικό ξεκίνημα για την Άρσεναλ με γκολ του Χάβερτς (0-1 vid)
- Πόλο: ‘Εγινε χαμός στην απονομή του τροπαίου στον πρωταθλητή Ολυμπιακό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις