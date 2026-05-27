Conference League: Η απονομή του τροπαίου στην Κρίσταλ Πάλας (vid)

Η Κρίσταλ Πάλας είναι πλέον η κάτοχος του Conference League κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, και συνάμα το τρίτο συνολικό στην ιστορία της, συνεχίζοντας έτσι να ζει μεγάλες στιγμές τον τελευταίο περίπου έναν χρόνο μετά το FA Cup και το Community Shield.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες του Όλιβερ Γκλάσνερ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Μάλιστα, έκαναν και «pasillo» στον Aυστιακό τεχνικό που αποχωρεί από τον σύλλογο μετά από μια εξαιρετική πορεία.

Ύστερα, όλοι οι παίκτες πήραν θέση στο κέντρο του γηπέδου, με τον αρχηγό και τερματοφύλακα, Ντιν Χέντερσον, να σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Λειψίας.

