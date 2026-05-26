Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου – Αναζητεί αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου η Αστυνομία
Ποδόσφαιρο 26 Μαΐου 2026, 13:21

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου – Αναζητεί αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου η Αστυνομία

Η κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου και οι εξελίξεις της έρευνας για το τροχαίο.

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στα Γιάννενα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (23/5).

Ο Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται ακόμα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων με τους γιατρούς να έχουν επικεντρωθεί στο αιμάτωμα που έχει στο κεφάλι του από την σύγκρουση με το Ι.Χ.

Την Δευτέρα (25/5) υποβλήθηκε σε δεύτερη αξονική εγκεφάλου, με τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο ενθαρρυντικά παρά της αισιοδοξία του ιατρικού προσωπικού που τον παρακολουθεί. Το αιμάτωμα στο κεφάλι δεν έχει υποχωρήσει όπως αναμενόταν από τους γιατρούς και παραμένει στάσιμo.

Ωστόσο, όλοι περιμένουν ότι σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα νέα στην περίπτωση του Μαρίου Οικονόμου.

Από την άλλη πλευρά η στάση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο την στιγμή του ατυχήματος και αποτελούν αυτόπτες μάρτυρες, παρότι έχουν καταγράψει σε βίντεο το όλο σκηνικό δεν έχουν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της τοπικής Αστυνομίας και δεν έχουν πάει να καταθέσουν, βοηθόντας στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

On Field 26.05.26

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Μια κόκκινη γραμμή…
On Field 26.05.26

Μια κόκκινη γραμμή…

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)
Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν με 130-93 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Game 4 και πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999, σπάζοντας παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ.

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Φιόγκοι, τολμηρές εμφανίσεις και παραβάσεις των κανόνων – Η τελετή λήξης στο κόκκινο χαλί των Καννών
Καθώς η La Croisette των Καννών έκλεισε για άλλη μια χρονιά, ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 16 ετών

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

