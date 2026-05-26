sports betsson
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αυτή είναι η πρόταση του Ολυμπιακού στον Πίτερς»
Euroleague 26 Μαΐου 2026, 15:32

«Αυτή είναι η πρόταση του Ολυμπιακού στον Πίτερς»

Στην Ιταλία αποκαλύπτουν το «χρυσό» συμβόλαιο που προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Πίτερς – Ποια είναι η διάρκεια και το ακριβές ποσό που δίνουν οι πρωταθλητές Ευρώπης…

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, πανηγυρίζοντας την 4η Euroleague της ιστορίας του στο «Τ-Center», επικρατώντας στον μεγάλο τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85. Οι ερυθρόλευκοι με μεγάλο πρωταγωνιστή στον τελικό τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά και κομβικό τον Άλεκ Πίτερς και στα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, σήκωσε στον ουρανό της Αθήνας την κούπα και έγραψε ιστορία.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε δύο τέλεια ματς σε ημιτελικό και τελικό, ήταν σχεδόν… άχαστος και απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς μπορεί να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι με τους πρωταθλητές Ευρώπης και να φέρεται πως έχει προσύμφωνο με την Αρμάνι Μιλάνο εδώ και μερικές εβδομάδες για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, όμως το Final Four και όσα έκανε φέρνουν νέα δεδομένα στο… τραπέζι σχετικά με την παραμονή του στον Ολυμπιακό.

Τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον Πίτερς και το μέλλον του είναι πάρα πολλά στο εξωτερικό και όχι μόνο, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι να μιλάει για ανατροπή στην υπόθεση μετά την κατάκτηση της Euroleague και να αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο για τις επαφές με τον Ολυμπιακό και την «χρυσή» πρόταση ανανέωσης που έχει στα χέρια του ο παίκτης.

Η αποκάλυψη για την πρόταση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στον Πίτερς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δηλώσεις αγάπης του Πίτερς μετά τον τελικό στο ΟΑΚΑ και το κλίμα των πανηγυρισμών δημιούργησαν στην Ελλάδα την αίσθηση ότι η παραμονή του στον Πειραιά μπορεί να ξαναμπεί στο τραπέζι. Το ιταλικό δημοσίευμα αποκαλύπτει πως μετά την κούπα, υπήρξε νέα προσπάθεια από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρεται, ο αντιπρόεδρος των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Σκινδήλιας, φέρεται να μετέφερε σε δημοσιογράφους την ύπαρξη νέας πρότασης και ο Μάτζι την αποκάλυψε, όπως ανέφερε ο ίδιος.

«4,4 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, με option για τρίτη χρονιά στα 2 εκατομμύρια ευρώ», γράφει ο Μάτζι. Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στη σύγκριση με την περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος το προηγούμενο καλοκαίρι είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Ολίμπια, αλλά τελικά παρέμεινε στον Ολυμπιακό μετά από ανατροπή της τελευταίας στιγμής. Ο Μάτζι, πάντως, τονίζει πως αυτή τη φορά η πλευρά του Μιλάνου δεν βλέπει την υπόθεση ως νέο «σενάριο Μιλουτίνοφ», ενώ ξεκαθαρίζει ότι το προσύμφωνο ανάμεσα στις δύο πλευρές ισχύει, αλλά δεν είναι και κάτι να «σπάσει», αφού δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αν ο Πίτερς αποφασίσει να αλλάξει απόφαση.

«Η προσπάθεια του Ολυμπιακού, εφόσον η οικονομική αντεπίθεση βρίσκεται ακόμη πραγματικά στο τραπέζι, μοιάζει καθυστερημένη», σημειώνεται στο ρεπορτάζ, ενώ ξεκαθαρίζει και ο Ιταλός, πως σημασία στην απόφαση του δεν παίζει μόνο το οικονομικό, αλλά και ο ρόλος που θα έχει.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
World
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων

ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Economy
Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ

Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
On Field 26.05.26

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Euroleague 26.05.26

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Σύνταξη
Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
Ελλάδα 26.05.26

Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Σύνταξη
Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 26.05.26

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

Σύνταξη
«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
Ανθρώπινα δικαιώματα 26.05.26

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο

Οι «θεραπείες» μεταστροφής, που αποσκοπούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, θεωρούνται βασανιστήρια. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να τις απαγορεύσει. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Άλφρεντ Χίτσκοκ 26.05.26

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Ελλάδα 26.05.26

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων

Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το τελευταίο εμπόδιο 26.05.26

Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Σύνταξη
Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Σύνταξη
Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Ελλάδα 26.05.26

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της

Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Σύνταξη
Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
On Field 26.05.26

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies