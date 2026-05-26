«Αυτή είναι η πρόταση του Ολυμπιακού στον Πίτερς»

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, πανηγυρίζοντας την 4η Euroleague της ιστορίας του στο «Τ-Center», επικρατώντας στον μεγάλο τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85. Οι ερυθρόλευκοι με μεγάλο πρωταγωνιστή στον τελικό τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά και κομβικό τον Άλεκ Πίτερς και στα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, σήκωσε στον ουρανό της Αθήνας την κούπα και έγραψε ιστορία.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε δύο τέλεια ματς σε ημιτελικό και τελικό, ήταν σχεδόν… άχαστος και απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς μπορεί να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι με τους πρωταθλητές Ευρώπης και να φέρεται πως έχει προσύμφωνο με την Αρμάνι Μιλάνο εδώ και μερικές εβδομάδες για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, όμως το Final Four και όσα έκανε φέρνουν νέα δεδομένα στο… τραπέζι σχετικά με την παραμονή του στον Ολυμπιακό.

Τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον Πίτερς και το μέλλον του είναι πάρα πολλά στο εξωτερικό και όχι μόνο, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι να μιλάει για ανατροπή στην υπόθεση μετά την κατάκτηση της Euroleague και να αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο για τις επαφές με τον Ολυμπιακό και την «χρυσή» πρόταση ανανέωσης που έχει στα χέρια του ο παίκτης.

Η αποκάλυψη για την πρόταση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στον Πίτερς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δηλώσεις αγάπης του Πίτερς μετά τον τελικό στο ΟΑΚΑ και το κλίμα των πανηγυρισμών δημιούργησαν στην Ελλάδα την αίσθηση ότι η παραμονή του στον Πειραιά μπορεί να ξαναμπεί στο τραπέζι. Το ιταλικό δημοσίευμα αποκαλύπτει πως μετά την κούπα, υπήρξε νέα προσπάθεια από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρεται, ο αντιπρόεδρος των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Σκινδήλιας, φέρεται να μετέφερε σε δημοσιογράφους την ύπαρξη νέας πρότασης και ο Μάτζι την αποκάλυψε, όπως ανέφερε ο ίδιος.

«4,4 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, με option για τρίτη χρονιά στα 2 εκατομμύρια ευρώ», γράφει ο Μάτζι. Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στη σύγκριση με την περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος το προηγούμενο καλοκαίρι είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Ολίμπια, αλλά τελικά παρέμεινε στον Ολυμπιακό μετά από ανατροπή της τελευταίας στιγμής. Ο Μάτζι, πάντως, τονίζει πως αυτή τη φορά η πλευρά του Μιλάνου δεν βλέπει την υπόθεση ως νέο «σενάριο Μιλουτίνοφ», ενώ ξεκαθαρίζει ότι το προσύμφωνο ανάμεσα στις δύο πλευρές ισχύει, αλλά δεν είναι και κάτι να «σπάσει», αφού δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αν ο Πίτερς αποφασίσει να αλλάξει απόφαση.

«Η προσπάθεια του Ολυμπιακού, εφόσον η οικονομική αντεπίθεση βρίσκεται ακόμη πραγματικά στο τραπέζι, μοιάζει καθυστερημένη», σημειώνεται στο ρεπορτάζ, ενώ ξεκαθαρίζει και ο Ιταλός, πως σημασία στην απόφαση του δεν παίζει μόνο το οικονομικό, αλλά και ο ρόλος που θα έχει.