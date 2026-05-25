«Χρυσός» ο 37ος ελληνικός τελικός στα Κύπελλα Ευρώπης μπάσκετ
To βαρύτιμο τρόπαιο τελικά έμεινε σε ελληνικό έδαφος.
O τελικός του Ολυμπιακού με την Ρεάλ ήταν ο 37ος για ελληνική ομάδα στα κύπελλα Ευρώπης στο μπάσκετ.
To βαρύτιμο τρόπαιο τελικά έμεινε σε ελληνικό έδαφος. Ο απολογισμός πλέον για την Ελλάδα είναι στα 11 Κύπελλα Πρωταθλητριών ή Euroleague, 5 Κύπελλα Κυπελλούχων ή Σαπόρτα, 2 Κύπελλα Κόρατς, 1 Champions Cup και 1 Basketball Champions League.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΔΡΩΝ
|Ημερομηνία
|Διοργάνωση
|Πόλη
|Τελικός
|Σκορ
|04/04/1968
|Κύπελλο Κυπελλούχων
|Αθήνα
|ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας
|89-82
|26/03/1991
|Κύπελλο Κυπελλούχων
|Γενεύη
|ΠΑΟΚ – Σαραγόσα
|76-72
|17/03/1992
|Κύπελλο Κυπελλούχων
|Ναντ
|Ρεάλ Μαδρίτης – ΠΑΟΚ
|65-63
|16/03/1993
|Κύπελλο Κυπελλούχων
|Τορίνο
|Άρης – Εφές Πίλσεν
|50-48
|09/03/1994
|Κύπελλο Κόρατς
|Θεσσαλονίκη
|ΠΑΟΚ – Στεφανέλ Τριέστε
|75-66
|16/03/1994
|Κύπελλο Κόρατς
|Τεργέστη
|Στεφανέλ Τριέστε – ΠΑΟΚ
|91-100
|21/04/1994
|Euroleague
|Τελ Αβίβ
|Μπανταλόνα – Ολυμπιακός
|59-57
|13/04/1995
|Euroleague
|Σαραγόσα
|Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
|73-61
|12/03/1996
|Κύπελλο Κυπελλούχων
|Βιτόρια
|Ταουγκρές – ΠΑΟΚ
|88-81
|11/04/1996
|Euroleague
|Παρίσι
|Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
|67-66
|26/03/1997
|Κύπελλο Κόρατς
|Θεσσαλονίκη
|Άρης – Τόφας Μπούρσα
|66-77
|03/04/1997
|Κύπελλο Κόρατς
|Προύσα
|Τόφας Μπούρσα – Άρης
|70-88
|24/04/1997
|Euroleague
|Ρώμη
|Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
|73-58
|23/04/1998
|Euroleague
|Βαρκελώνη
|Κίντερ Μπολόνια – ΑΕΚ
|58-44
|11/04/2000
|Σαπόρτα
|Λωζάνη
|ΑΕΚ – Βίρτους Μπολόνια
|83-76
|20/04/2000
|Euroleague
|Θεσσαλονίκη
|Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
|73-67
|17/04/2001
|Σαπόρτα
|Βαρσοβία
|Μαρούσι – Σαλόν
|74-72
|13/05/2001
|Suproleague
|Παρίσι
|Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
|81-67
|05/05/2002
|Euroleague
|Μπολόνια
|Παναθηναϊκός – Κίντερ Μπολόνια
|89-83
|04/05/2003
|FIBA Champions Cup
|Αλεξάνδρειο
|Πρόκομ Τρεφλ – Άρης
|83-84
|24/04/2004
|FIBA Europe League
|Καζάν
|Ούνιξ Καζάν – Μαρούσι
|87-63
|19/04/2005
|ULEB Cup
|Σαρλερουά
|Λιέτουβος Ρίτας – Μακεδονικός
|78-74
|11/04/2006
|ULEB Cup
|Σαρλερουά
|Άρης – Ντιναμό Μόσχας
|60-73
|06/05/2007
|Euroleague
|Αθήνα
|Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας
|93-91
|03/05/2009
|Euroleague
|Βερολίνο
|Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας
|73-71
|09/05/2010
|Euroleague
|Παρίσι
|Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
|86-68
|08/05/2011
|Euroleague
|Βαρκελώνη
|Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
|78-70
|13/05/2012
|Euroleague
|Πόλη
|Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας
|62-61
|12/05/2013
|Euroleague
|Λονδίνο
|Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
|100-88
|17/05/2015
|Euroleague
|Μαδρίτη
|Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
|78-59
|06/05/2018
|B–Champions League
|Αθήνα
|ΑΕΚ – Μονακό
|100-94
|04/10/2020
|B-Champions League
|Αθήνα
|Μπούργκος – ΑΕΚ
|85-74
|21/05/2023
|Euroleague
|Κάουνας
|Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
|79-78
|26/05/2024
|Euroleague
|Βερολίνο
|Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
|95-80
|16/04/2025
|FIBA Europe Cup
|Μπιλμπάο
|Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ
|72-65
|23/04/2025
|FIBA Europe Cup
|Θεσσαλονίκη
|ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο
|84-82
|22/04/2026
|FIBA Europe Cup
|Θεσσαλονίκη
|ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο
|79-73
|29/04/2026
|FIBA Europe Cup
|Μπιλμπάο
|Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ
|89-74
|09/05/2026
|B-Champions League
|Μπανταλόνα
|ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
|86-92 παρ.
|24/05/2026
|Euroleague
|Αθήνα
|Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
|85-92
«Χρυσός» ο 37ος ελληνικός τελικός στα Κύπελλα Ευρώπης μπάσκετ
