Οι πανηγυρισμοί του Βεζένκοφ με τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του τελικού (vid)

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και ο Σάσα Βεζένκοφ πανηγύρισε με την καρδιά του μαζί με την κερκίδα του Ολυμπιακού στο T-Center, το σπουδαίο αυτό επίτευγμα.

Ο MVP της regular season κατήυθυνε τους πανηγυρισμούς στην εξέδρα και η Euroleague δημοσίευσε ένα υπέροχο βίντεο από τις ξεχωριστές στιγμές του Βεζένκοφ μαζί με τον κόσμο της ομάδας.

Δείτε το βίντεο της Euroleague

Sasha leading the chants last night 🎙️ A special connection between player and fans 🫂 #F4GLORY pic.twitter.com/EdtYMyHFLJ — EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2026

Η Euroleague ανέφερε στη δημοσίευσή της: «Ο Σάσα διεύθυνε τα συνθήματα χθες το βράδυ. Μία ξεχωριστή σύνδεση παίκτη και οπαδών».