Φουρνιέ: «Να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ, τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις»
Ο MVP του Final Four 2026 της Euroleague, Εβάν Φουρνιέ, μίλησε στο OlympiacosTV και αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού.
- ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
- Θεσσαλονίκη: Νέες εικόνες από το σπίτι όπου o 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του
- Αυτόνομο λεωφορείο στη Σουηδία έκανε ντεμπούτο με τρακάρισμα
- Καταγγελία σοκ: Γαλλίδα ψυχίατρος καταγγέλλει βιασμό στην Κρήτη – «Ήταν με τη θέλησή της» λέει ο καταγγελλόμενος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός έγινε Βασιλιάς της Ευρώπης και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του, επικρατώντας με σκορ 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του «T-Center».
Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four της Αθήνας και μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε στην κάμερα του «OlympiacosBC TV» για τα συναισθήματά του και για το πώς είναι κατακτά ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ!
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φουρνιέ:
«Είμαι περήφανος, αλλά κουρασμένος. Πολλά διαφορετικά συναισθήματα».
Για τις σκέψεις του για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε: «Δεν μπορώ καν να το περιγράψω το πώς νιώθω με αυτούς τους φιλάθλους. Από την πρώτη ημέρα, η αγάπη που μου έδειξαν, δεν έβγαζε καν νόημα. Για εμένα απόψε δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Καμία απολύτως περίπτωση».
Για το εάν ονειρεύτηκε αυτή τη στιγμή από όταν πρωτοήρθε στην ομάδα και εάν αποτελεί λύτρωση για όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι ο MVP του Final Four είπε: «Την είχα ονειρευτεί 100%. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Κατά κάποιον τρόπο ναι, ήταν (σ.σ. σαν λύτρωση), αλλά από την άλλη το να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ… τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις; Η περυσινή χρονιά πόνεσε, αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Φουρνιέ:
- Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
- Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
- Φουρνιέ: «Να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ, τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις»
- Διοικητής νοσοκομείου Ιωαννίνων: «Αναμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου» (vid)
- Ο Φουρνιέ «εξαφάνισε» το εγώ και «εμφάνισε» το εμείς
- Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
- Βγάζουν από διεθνείς τους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο
- Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις