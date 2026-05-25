Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Απαριθμώντας κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ανεπαρκείς και επαναλαμβάνοντας εξαγγελίες για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε από το συνέδριο «Δημογραφικό 2026» να δείξει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για την υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού, τη στιγμή που αναγνώρισε ότι το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας επιδεινώνεται και ότι οι νέες οικογένειες ασφυκτιούν από την ακρίβεια και κόστος στέγασης.

Κατά τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναμάσησε μέτρα: από το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και την κοινωνική αντιπαροχή μέχρι τις επιδοτήσεις παιδικών σταθμών και το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, μέρος του πλεονάσματος (τη δημιουργία του οποίου απέδωσε στην πολιτική της κυβέρνησής του) θα επιστραφεί στις οικογένειες με παιδιά υπό τη μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, όπως είπε, μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προστεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει «στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα»

Μιλώντας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και «Σπίτι μου 3», λέγοντας πως «ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος να σας το ανακοινώσω ακόμα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε»

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς.

«Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί στα κίνητρα ώστε να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να ισορροπήσει σε ένα πιο ικανοποιητικό σημείο», είπε.

Δημογραφικό: Ο Μητσοτάκης, το brain drain, η ενεργός γήρανση και το μεταναστευτικό

Ωστόσο, πίσω από τις εξαγγελίες, η εικόνα που περιέγραψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέδειξε το μέγεθος του αδιεξόδου: μια χώρα που γερνάει, νέοι που εξακολουθούν να δυσκολεύονται να χτίσουν τη ζωή τους, ακριβά ενοίκια, περιορισμένη πρόσβαση στη στέγη και μια αγορά εργασίας με χαμηλούς μισθούς και ωράρια λάστιχο, που εξακολουθεί να ωθεί χιλιάδες στο εξωτερικό, παρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις περί αντιστροφής του brain drain.

«Θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητρα. Παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, επιστρέφουν πρωτίστως γιατί πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι μπορούν να βρουν μία καλή δουλειά που θα τους επιτρέψει να στηρίξουν την οικογένειά τους», υποστήριξε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι αυτή η εικόνα αποτελεί και απάντηση στην κριτική που ασκείται για την πορεία της χώρας.

«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μία Ελλάδα η οποία ακόμα, στο δικό τους μυαλό, μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία», ανέφερε.

Την ίδια ώρα η διθυραμβική αναφορά του κ. Μητσοτάκη στην «ενεργό γήρανση» και στην ανάγκη αξιοποίησης εργαζόμενων συνταξιούχων κατέδειξε τις πιέσεις που δημιουργεί η δημογραφική συρρίκνωση στην οικονομία και στο ασφαλιστικό σύστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι «δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη που να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του».

Κληθείς να σχολιάσει την επίδραση του μεταναστευτικού, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για αυστηρό έλεγχο της «παράνομης μετανάστευσης» και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο της «οργανωμένης και ελεγχόμενης νόμιμης μετανάστευσης», μέσω διακρατικών συμφωνιών που θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένες συνεργασίες με χώρες όπως η Αίγυπτος για εργάτες γης και η Ινδία για εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Στην αρχή της συνέντευξής του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε «θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» λέγοντας ότι η ομάδα αυτή «ήταν η καλύτερη σε όλη τη σεζόν αν και μας καρδιοχτύπησε τα τελευταία λεπτά».

Ο ίδιος είπε ότι «αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα (…) Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση, η οποία συνδυάστηκε με άρτια διοργάνωση της μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι συνδυάστηκε με τον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας». «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.