Το ημερολόγιο γράφει 14 Ιουνίου 1970 όταν στο 108ο λεπτό της αναμέτρησης Αγγλία – Γερμανία στο Νου Καμπ της πόλης Λεόν του Μεξικού, ο Γκερντ Μίλερ με ένα δυνατό σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Πίτερ Μπονέτι και τα «πάντσερ» στα ημιτελικά του Μουντιάλ με 3-2.

Η Γερμανία θα ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή ανατροπή (έχανε με 2-0 στο ημίχρονο) και θα πάρει μια άτυπη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό στο Γουέμπλεϊ τέσσερα χρόνια πριν. Μια ρεβάνς, ωστόσο που δεν ήταν αρκετή για να την οδηγήσει μέχρι τον τελικό – στη διοργάνωση του Μεξικού το τρόποιο θα σηκώσει η Βραζιλία του Πελέ.

Αυτό που έχει μείνει στο μυαλό όλων από τη διοργάνωση του 1970 ήταν τα 10 γκολ του Μίλερ και η 3η κούπα της «σελεσάο» στα τέσσερα τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα, που της έδωσε τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας όλων των εποχών.

Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά το Μουντιάλ του Μεξικού μια απίστευτη θεωρία συνωμοσίας έκανε την εμφάνισή της – που βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση των προημιτελικών ανάμεσα σε Αγγλία και Γερμανία.

Μια θεωρία που θέλει τη CIA να έβαλε το… χεράκι της, ώστε ο Μπανκς να μην παίξει στο ματς, η Αγγλία να αποκλειστεί και η Βραζιλία να το σηκώσει! Απίστευτο;

Όχι σύμφωνα με τους δημιουργούς του podcast Audible, που στο επεισόδιο Foul Play (θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου) υποστηρίζουν ότι η ξαφνική αρρώστια του Γκόρντον Μπανκς πριν την αναμέτρηση με τη Γερμανία οφείλεται σε δηλητηρίαση πρακτόρων της CIA.

Ο θρυλικός τερματοφύλακας, που έφυγε από τη ζωή το 2019, πραγματοποιούσε ένα καλό τουρνουά, ήδη στο ματς με τη Βραζιλία στους ομίλους είχε κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Πελέ -αυτή που σήμερα είναι γνωστή ως «η απόκρουση του αιώνα»- και η Αγγλία ήταν στα μάτια πολλών ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο.

Ωστόσο, ο Μπανκς τρεις μέρες πριν το ματς με τη Γερμανία άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία (συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης). Αρχικά οι γιατροί της ομάδας πίστευαν ότι θα το ξεπεράσει, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει εκτός αποστολής και τη θέση του να πάρει ο Πίτερ Μπονέτι της Τσέλσι – σύμφωνα με πολλούς Άγγλους έφερε ευθύνη και για τα τρία γκολ που δέχθηκαν τα «Λιοντάρια».

Τώρα, ο Γκάμπριελ Γκέιτχαουζ, παλιός ρεπόρτερ του Newsnight του BBC, θέλει να αποδείξει ότι η δηλητηρίαση του Μπανκς δεν ήταν τυχαία, αλλά σαμποτάζ της CIA, που ήθελε το Παγκόσμιο Κύπελλο να πάει στη Βραζιλία.

Ο Γκέιτχαουζ συνάντησε τον εγγονό του Μπανκς, τον Εντ Τζέρβις, ο οποίος είπε πως ο παππούς του θεωρούσε πως «ήταν πολύ περίεργο που μόνο εκείνος αρρώστησε από όλους τους παίκτες» και πίστευε ότι έφταιγε μια μπύρα που ήπιε.

Την ίδια γνώμη φαίνεται να είχε και ο γνωστός αθλητικογράφος Μπράιαν Γκλάνβιλ, ο οποίος στο βιβλίο του England Managers: The Toughest Job In Football του 2007, είχε γράψει πως «θεωρώ ότι η αρρώστια του Γκόρντον Μπανκς το 1970 ήταν αποτέλεσμα σαμποτάζ».

Audble Podcast ‘Foul Play’ Explores Alleged CIA Poisoning Of England Legend Gordon Banks At 1970 World Cup https://t.co/qLFXFZeO0p — Deadline (@DEADLINE) May 21, 2026

Ο Γκλάνβιλ είχε αποκαλύψει στον Γκέιτχαουζ πως είχε μιλήσει με ένα άλλο αμερικανό αθλητικογράφο, τον Μπομπ Όξμπι, του οποίο ο ξάδερφος ήταν Γερουσιαστής και του είχε αποκαλύψει πως «από πίσω βρισκόταν η CIA. Αλήθεια, πιστεύεις ότι θα αφήναμε την Αγγλία να κερδίσει τη Βραζιλία στον τελικό;».

Σύμφωνα με αυτή την απίστευτη θεωρία συνωμοσίας, οι ΗΠΑ και η CIA που είχαν βοηθήσει στο στρατιωτικό πραξικόπημα της Βραζιλίας το 1964, ήθελαν η χώρα να έχει μια μεγάλη επιτυχία ώστε η χούντα να γίνει αγαπητή στον λαό.

Τι καλύτερο από το να επιστρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο στη χώρα της σάμπα;

* Κεντρική φωτογραφία: iMDB