Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream
Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 10:25
Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Ε’)
Literature 25 Μαΐου 2026, 09:32

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Ε’)

Το 403 π.Χ. παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της Ηλιαίας ο ίδιος ο Λυσίας, προκειμένου να εκφωνήσει το λόγο του «Κατά Ερατοσθένους», με τον οποίον έμελλε να καθιερωθεί ως λογογράφος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Λυσίας, όπως έχουμε προαναφέρει, έγραφε κατά κύριο λόγο τους δικανικούς λόγους του για λογαριασμό τρίτων, δηλαδή για διαδίκους. Η μοναδική γνωστή εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα σημειώθηκε το 403 π.Χ., όταν παρουσιάστηκε ο ίδιος στο δικαστήριο της Ηλιαίας, προκειμένου να εκφωνήσει το λόγο του Κατά Ερατοσθένους, με τον οποίον έμελλε να καθιερωθεί ως λογογράφος. Η εν λόγω δικαστική δίωξη αφορούσε τη δολοφονία του αδελφού του, του Πολέμαρχου, επί τυραννίας των Τριάκοντα, όταν οι τελευταίοι προέβησαν σε διάφορες βίαιες πράξεις, και μεταξύ αυτών στην εξόντωση πλουσίων μετοίκων και στην υφαρπαγή των περιουσιών τους. Ανάμεσα στα θύματα του καθεστώτος των Τριάκοντα Τυράννων συγκαταλέγονταν οι μέτοικοι Λυσίας και Πολέμαρχος, τα δύο αδέλφια. Ο πρώτος κατάφερε να διαφύγει το θάνατο με επεισοδιακό τρόπο, αλλά ο δεύτερος υποχρεώθηκε να πιει κώνειο –χωρίς να προηγηθεί καμία δίκη ή απολογία του– και ετάφη χωρίς τις πρέπουσες τιμές.

Ο Λυσίας κατηγόρησε τον Ερατοσθένη, έναν εκ των Τριάκοντα Τυράννων, ως υπεύθυνο για τη θανάτωση του αδελφού του. Ο κατηγορούμενος, απαντώντας –πιθανότατα στο πλαίσιο της λογοδοσίας του ως άρχοντα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που ονομαζόταν εύθυνα– στις ερωτήσεις που του υπέβαλε ο Λυσίας, παραδέχθηκε ότι είχε συλλάβει τον Πολέμαρχο, εκτελώντας από φόβο εντολές των αρμοδίων, αλλά ισχυρίστηκε πως είχε προβάλει αντιρρήσεις στην εκτέλεση των δύο αδελφών, όταν είχε συζητηθεί η υπόθεσή τους στο βουλευτήριο. Ο μέγας λογογράφος επιχειρεί με το λόγο του να αποτρέψει την αθώωση του κατηγορουμένου, ο οποίος και παλαιότερα είχε στραφεί με πράξεις του εναντίον εκείνων που αγωνίζονταν για τη διατήρηση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα.

Μολονότι δεν είναι ξεκάθαρο το ακριβές δικονομικό και χρονολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφωνήθηκε ο υπό εξέταση λόγος του Λυσία, είναι προφανής η προσπάθεια του τελευταίου να πείσει τους δικαστές ότι ο Ερατοσθένης εξακολουθούσε να βαρύνεται με την κατηγορία της δολοφονίας του Πολέμαρχου, παρά την αμνηστία που είχε χορηγηθεί το 403 π.Χ., μετά την πτώση του καθεστώτος των Τριάκοντα Τυράννων και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, o «Κατά Ερατοσθένους» λόγος του Λυσία (εισαγωγή – ερμηνεία – σχόλια του κυπρίου φιλολόγου, κριτικού και συγγραφέα Γεωργίου Κων. Ιωαννίδη, εκδόσεις «Γρηγόρη», Αθήνα, 1966).

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Α’)

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Β’)

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Γ’)

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Δ’)

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Business
Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Language & Books
Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Α’)
Language 19.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Α’)

Οι άνθρωποι της ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα μεταχειρίζονταν ένα ειδικό λεξιλόγιο, ένα πλούσιο γλωσσικό υλικό που συνδεόταν με ποικίλα φιλοσοφικά και επιστημονικά ρεύματα της ελληνικής αρχαιότητας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Η Γάζα και το βλέμμα της

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)
Language 12.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)

Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η «ισοσθένεια» (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Language 05.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
Στις Αχαρνές 25.05.26

Στιγμές τρόμου για οδηγό ταξί - Έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες

Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί σαν κανονικοί επιβάτες, όμως λίγα λεπτά αργότερα απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή

Σύνταξη
Αυστρία: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με αλεξίπτωτο πλαγιάς στον αέρα – Δείτε Βίντεο
Παραλίγο τραγωδία 25.05.26

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αεροσκάφος συγκρούεται στον αέρα με αλεξίπτωτο πλαγιάς - «Δεν πιστεύω ότι ζω»

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Zell am See στην Αυστρία - Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συγκρούστηκε με το αλεξίπτωτο στον αέρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση
Κόσμος 25.05.26

«Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών - Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές

Σύνταξη
Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων αλλά στη Disney δεν πανηγυρίζουν

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English edition 25.05.26

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

Σύνταξη
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies