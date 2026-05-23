Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας και επικράτησε με 79-61 της Φενερμπαχτσέ. Μια νίκη που του έδωσε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (21:00), όπου θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό του.
Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα επιδιώξει να γίνει μόλις ο δεύτερος προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, που είχε κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο ως προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2016 και το 2019. Ο Μπαρτζώκας είχε πάρει την κούπα το 2013 με τον Ολυμπιακό, όταν οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει στον τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με 100-88.
Στον τελικό της Κυριακής επίσης ο Κώστας Παπανικολάου θα έχει την ευκαιρία να μπει στο κλειστό κλαμπ των Ελλήνων παικτών που μετρούν τρεις κατακτήσεις, στο οποίο βρίσκονται οι Βασίλης Σπανούλης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Κώστας Τσαρτσαρής, Αντώνης Φώτης και Στράτος Περπέρογλου, ενώ 4 έχει ο Κώστας Σλούκας και 5 ο Φραγκίσκος Αλβέρτης που φιγουράρει μόνος στην κορυφή
Ο Κώστας Παπανικολάου είχε κατακτήσει την Ευρωλίγκα το 2012 και το 2013 με τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν μέλος της ομάδας που έκανε το ιστορικό back to back.
Οι Έλληνες με τρεις οι περισσότερες κατακτήσεις EuroLeague
- Φραγκίσκος Αλβέρτης: 5 – Παναθηναϊκός (1996, 2000, 2002, 2007,2009)
- Κώστας Σλούκας: 4 – Ολυμπιακός (2012, 2013), Φενέρμπαχτσε (2017), Παναθηναϊκός (2024)
- Βασίλης Σπανούλης: 3 – Παναθηναϊκός (2009), Ολυμπιακός (2012, 2013)
- Δημήτρης Διαμαντίδης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)
- Κώστας Τσαρτσαρής: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)
- Αντώνης Φώτσης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)
- Στράτος Περπέρογλου: 3 – Παναθηναϊκός (2009, 2011), Ολυμπιακός 2013
