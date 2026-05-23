Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 23 Μαΐου 2026, 23:31

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Με τον ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε μια ακόμη απόλυτα κυριαρχική σεζόν της στο γερμανικό ποδόσφαιρο η Μπάγερν Μονάχου. Το βράδυ του Σαββάτου, νίκησε 3-0 την Στουτγκάρδη στον τελικό Κυπέλλου που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για 21η φορά στην ιστορία της.

Παράλληλα, μετά την εμφατική κατάκτηση της φετινής Bundesliga με 16 βαθμούς διαφοράς από τη 2η Ντόρτμουντ, έφτασε και στο 14ο νταμπλ της και πρώτο μετά τη σεζόν 2019-20, όταν τότε είχε φτάσει και στο δεύτερο τρεμπλ της (2013, 2020). Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο τα 14 νταμπλ όσο και τα 21 Κύπελλα -και μάλιστα σε 25 τελικούς- είναι φυσικά αριθμοί ρεκόρ για το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τον βαυαρικό σύλλογο -ποιος άλλος- ο σπουδαίος Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος σέντερ φορ πέτυχε ένα ιστορικό χατ τρικ, φτάνοντας έτσι τον… εξωφρενικό απολογισμό των 61 γκολ σε 51 αγώνες στη σεζόν, μαζί με 7 ασίστ.

Με το πρώτο του ήδη γκολ στον τελικό, ο Κέιν είχε γράψει Ιστορία, αφού έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής μετά τον Ντίτερ Μίλερ τη σεζόν 1976-77 για την Κολωνία και τον Ντιρκ Κούρτενμπαχ τη σεζόν 1986-87 για τη Στουτγκάρδη, που σκοράρει σε κάθε γύρο του Κυπέλλου σε μία σεζόν.

Ιστορικά ήταν όμως και τα επόμενα δύο γκολ του Άγγλου. Με αυτά, έφτασε τα 10 φέτος στο Κύπελλο Γερμανίας και ισοφάρισε -στη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον θεσμό- τον θρυλικό Γκερντ Μίλερ από τη σεζόν 1970-71, ο οποίος κατέχει και το απόλυτο ρεκόρ με 11 (1976-77).

Τέλος, έγινε και ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του Κυπέλλου Γερμανίας που πετυχαίνει χατ-τρικ σε τελικό, μετά τους Ούβε Ζέλερ (1963), Ρόλαντ Βόλφαρθ (1986) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2012).

Δείτε τα highlights του Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, μετά από ένα αργό και με λίγες φάσεις πρώτο ημίχρονο, στο οποίο πάντως η Μπάγερν είχε τον έλεγχο, οι Βαυαροί βρήκαν το γκολ που ξεκλείδωσε το ματς στο 55ο λεπτό. Σέντρα ο Ολίσε από δεξιά, κεφαλιά-ψαράκι ο Κέιν και 1-0, με ένα γκολ-σήμα κατατεθέν για τη φετινή Μπάγερν.

Στο 80ο λεπτό, η απόλυτη κυριαρχία της Μπάγερν στο δεύτερο ημίχρονο απέδωσε ξανά καρπούς, με το δεύτερο γκολ που… τελείωσε οριστικά το ματς. Πάσα του Ντίας στην περιοχή, πιρουέτα του Κέιν και άψογο πλασέ με το δεξί για το 2-0. Ο κορυφαίος ίσως σέντερ φορ στον πλανήτη, ολοκλήρωσε το προσωπικό του έπος στο 92′, όταν μετά από χέρι στην περιοχή σε σέντρα του Ολίσε, ευστόχησε στο πέναλτι για το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μπάγερν Μονάχου: Ούρμπιχ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς (90+5′ Γκερέιρο), Λάιμερ (90+5′ Μπίσοφ), Πάβλοβιτς (90′ Γκορέτσκα), Κίμιχ, Ολίσε, Μουσιάλα (76’ Καρλ), Λουίζ Ντίαζ, Ολίσε (90+5′ Ίτο).

Στουτγκάρδη: Νίμπελ, Μίτελστεντ, Χέντρικς, Γιάκεθ (64’ Γελτς), Τσέμα (84′ Νάρτεϊ), Στίλερ, Σαμπό, Λέβελινγκ, Φίριχ (78’ Ελ Χανούς), Ντεμίροβιτς (84′ Τομάς), Ουντάβ.

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Γερμανίας

21 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου
6 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης
5 τίτλοι: Σάλκε, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ντόρτμουντ
4 τίτλοι: Κολονία, Νυρεμβέργη, Στουτγκάρδη
3 τίτλοι: Αμβούργο, Γκλάντμπαχ
2 τίτλοι: Λεβερκούζεν, SC Δρέσδης, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Καϊζερσλάουτερν, Καρλσρούη, Μόναχο 1860, Λειψία
1 τίτλος: Ροτ Βάις Εσεν, Σβαρτς Βάις Εσεν, Ανόβερο, VfB Λειψίας, Κίκερς Οφενμπαχ, Ιρντινγκεν, Βόλφσμπουργκ, Φερστ Βιέννης, Ραπίντ Βιέννης

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
