Ολυμπιακός: Αυτή είναι η 12άδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε εμπειρία και η 12άδα του Ολυμπιακού…
Υγιής. Με όλες τις επιλογές στην διάθεση του προπονητή. Και τελικά με την καλύτερη δυνατή 12άδα στη μάχη για το εισιτήριο του τελικού. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το αντάμωμα με τη Φενέρ και η ανακοίνωση της 12αδας που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαιώνει αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι.
Σα να λέμε; Να πάρει ο πολύπειρος Σακίλ ΜακΚίσικ την 12η θέση στο rotation. Ναι, οι άλλες θέσεις ήταν αδιαπραγμάτευτες. Ο Τζόσεφ με τον Γουόκαπ στο «1». Ο Ντόρσει με τον Φουρνιέ στο «2». Ο Παπανικολάου με τον Γουόρντ στο «3». Ο Βεζένκοφ με τον Πίτερς στο «4». Και η τρόικα των σέντερ με Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς στις επάλξεις.
Μια θέση παίζονταν. Την διεκδικούσε το κάθετο παιχνίδι και η προσωπικότητα του ΜακΚίσικ, οι «αλλαγες» στην άμυνα του Νιλικίνα. Ενδεχομένως και μια έκπληξη τύπου Μόρις. Ο Μπαρτζώκας όμως πήγε στα σίγουρα. Στον 36χρονο ΜακΚίσικ που έχει παραστάσεις απο το υψηλότερο επίπεδο. Και που μπορεί παραδοσιακά να διεκδικεί ρόλο x factor.
Φέτος ο Αμερικανός έχει 25 συμμετοχές στην Euroleague (4.4 π, 1,5 ασ.). Με τον Γουόρντ τραυματία μάλιστα είχε ξεκάθαρο ρόλο στο rotation των playoffs με τη Μονακό (8.7π, 1.7 ριμ, 1,3ασ. σε 14:24).
Η 12άδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας:
Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ
