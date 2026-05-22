Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε το τέλος εποχής: Αποχωρεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στην Μάντσεστερ Σίτι αφού μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα αποχωρήσει μετά από δέκα χρόνια παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Μάντσεστερ, ο Καταλανός θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, μέσω μίας ανακοίνωσης στα social media.

Ο Γκουαρδιόλα ανέλαβε τη Σίτι το 2016, έπειτα από την επιτυχημένη θητεία του στην Μπάγερν Μονάχου, και από την πρώτη στιγμή άλλαξε επίπεδο την αγγλική ομάδα. Υπό τις οδηγίες του, η Σίτι εξελίχθηκε σε απόλυτη κυρίαρχο του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας συνολικά 20 τρόπαια.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής Γκουαρδιόλα ξεχωρίζουν οι έξι τίτλοι Premier League, η κατάκτηση του Champions League, τρία Κύπελλα Αγγλίας, πέντε League Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Η ανάρτηση της Μάντσεστερ Σίτι:

Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵 🔗 https://t.co/u84AZYY23t pic.twitter.com/QYTPARaprO — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026