Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε το τέλος εποχής: Αποχωρεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα
Ποδόσφαιρο 22 Μαΐου 2026, 15:53

Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στην Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα αποχωρήσει από τους «πολίτες» στο τέλος της σεζόν.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στην Μάντσεστερ Σίτι αφού μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα αποχωρήσει μετά από δέκα χρόνια παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Μάντσεστερ, ο Καταλανός θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, μέσω μίας ανακοίνωσης στα social media.

Ο Γκουαρδιόλα ανέλαβε τη Σίτι το 2016, έπειτα από την επιτυχημένη θητεία του στην Μπάγερν Μονάχου, και από την πρώτη στιγμή άλλαξε επίπεδο την αγγλική ομάδα. Υπό τις οδηγίες του, η Σίτι εξελίχθηκε σε απόλυτη κυρίαρχο του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας συνολικά 20 τρόπαια.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής Γκουαρδιόλα ξεχωρίζουν οι έξι τίτλοι Premier League, η κατάκτηση του Champions League, τρία Κύπελλα Αγγλίας, πέντε League Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Η ανάρτηση της Μάντσεστερ Σίτι:

Euroleague 22.05.26

Έφτασε στο «T-Center» ο Ολυμπιακός (pics)

Στις 4 το απόγευμα έφτασε στο «T-Center» η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε - Δείτε εικόνες.

Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου

Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου το Σάββατο 23 Μαΐου θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η.

Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Δείτε βίντεο 22.05.26

Κοράκι στη Θεσσαλονίκη επιτίθεται σε... περαστικούς - Τρεις τραυματίες

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Για τη διάδοση 22.05.26

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Ελλάδα 22.05.26

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

