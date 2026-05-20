Τσέλσι – Τότεναμ 2-1: Έχασε και η παραμονή θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική

Στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος θα αποφασιστεί το… μέλλον της Τότεναμ, η οποία ηττήθηκε με 2-1 από την Τσέλσι στο ντέρμπι του Λονδίνου, για την 37η αγωνιστική της Premier League και χρειάζεται μόνο νίκη ή να μην επικρατήσει της Γουέστ Χαμ της Λιντς για να παραμείνει στην κατηγορία.

Οι «πετεινοί» έμειναν στους 38 βαθμούς, στο +2 από τα «σφυριά», και κόντρα στην Έβερτον θα προσπαθήσουν να μην… χάσουν για να μην τους ενδιαφέρει το άλλο παιχνίδι. Από την άλλη, οι «μπλε» έπιασαν τους 52 βαθμούς και αυτή την στιγμή έχουν το πλεονέκτημα για την 8η θέση που οδηγεί στο Conference League.

Ο Έντσο Φερνάντες ήταν εκείνος που έβαλε μπροστά την Τσέλσι, ανοίγοντας το σκορ στο 18ο λεπτό της συνάντησης για το 1-0, σκορ με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Ο Αντρέι Σάντος διπλασίασε τα τέρματα των «μπλε» στο 67′ για το 2-0, ενώ η Τότεναμ το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει απλά στο 74′ για το τελικό 2-1.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Ατσεαμπόνγκ (74′ Τσαλόμπα), Φοφανά (81′ Σαρ), Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Σάντος, Πάλμερ (89′ Εσούγκο), Φερνάντες, Νέτο (89′ Γκαρνάτσο), Ντέλαπ (89′ Μέουκα)

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Πόρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Ουντότζι (69′ Σπενς), Παλίνια (69′ Σαρ), Μπεντανκούρ, Κολό Μουανί (69′ Μάντισον), Γκάλαχερ, Τελ, Ρισάρλισον

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ 3-2

Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας 2-2

Λιντς – Μπράιτον 1-0

Γουλβς – Φούλαμ 1-1

Έβερτον – Σάντερλαντ 1-3

Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ 3-1

Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Τσέλσι – Τότεναμ 2-1

Η βαθμολογία:

Η τελευταία αγωνιστική

24/5 18:00 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα

24/5 18:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

24/5 18:00 Φούλαμ – Νιούκαστλ

24/5 18:00 Τότεναμ – Έβερτον

24/5 18:00 Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ

24/5 18:00 Μπέρνλι – Γουλβς

24/5 18:00 Νότιγχαμ – Μπόρνμουθ

24/5 18:00 Γουέστ Χαμ – Λιντς

24/5 18:00 Σάντερλαντ – Τσέλσι

24/5 18:00 Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ