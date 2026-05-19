Τούρκογλου: «Tην τελευταία 8ετία, το τρόπαιο της Euroleague έχει έρθει 4 φορές στην Τουρκία»

Τη στήριξή του στη Φενέρμπαχτσε ενόψει του Final Four της Euroleague εξέφρασε ο Χινταγέτ Τούρκογλου, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ να τονίζει τη σημασία που έχει για τη χώρα του μια νέα κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Τούρκογλου, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί έντονα με την Εφές, στάθηκε στην παρουσία των δύο μεγάλων τουρκικών ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και στα τρόπαια που έχουν φέρει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. «Λέμε ότι η Εφές και η Φενέρμπαχτσε μάς έχουν συνηθίσει στην επιτυχία.

Τι είπε ο Τούρκογλου για Φενέρμπαχτσε, Εφές και Euroleague

Το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση τα τελευταία οκτώ χρόνια, το τρόπαιο έχει έρθει τέσσερις φορές στη χώρα μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς», ανέφερε στο HT Spor.

«Για να έρθει ξανά φέτος η κούπα στη χώρα μας, εμείς, εκατομμύρια άνθρωποι, θα στηρίξουμε τη Φενέρμπαχτσε», πρόσθεσε ο Τούρκογλου. Η δήλωσή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της σύνδεσής του με την Εφές, καθώς ο Τούρκογλου τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της Φενέρμπαχτσε, με φόντο τη μάχη για την κατάκτηση της EuroLeague.