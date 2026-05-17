Άρης Betsson – ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς …ισοφάρισαν και η πρόκριση θα κριθεί στα Λιόσια

Ο Άρης Betsson έβγαλε αντίδραση και έκανε το 1-1 στη σειρά των playoffs κόντρα στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 90-81 στο Game 2, με την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL να κρίνεται στη Sunel Arena.

Ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο κορυφαίος από τους νικητές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, τρία ριμπάουντ και εννέα ασίστ. Eξαιρετικός ήταν και ο Νουά που έκανε double-double σημειώνοντας 14 πόντους και μαζεύοντας 12 ριμπάουντ.

Παρά την ήττα της Ένωσης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βρέθηκε σε βραδιά καριέρας και έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (5/9 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5/6 βολές) κάνοντας ρεκόρ καριέρας στη Stoiximan GBL τόσο σε πόντους, όσο και σε εύστοχα τρίποντα.

Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στη Sunel Arena για τρίτη και καθοριστική αναμέτρηση, η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα ποια ομάδα θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Το Game 3 θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 19:00, με τον νικητή να βρίσκει απέναντί του τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 52-49, 71-68, 90-81