Βόλεϊ: O Τζουλιάνι έτοιμος να αναλάβει ξανά τον Ολυμπιακό (pic)
Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι αποχωρεί απο τη Μοντένα, η οποία ανακοίνωσε ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους και επιστρέφει στους ερυθρόλευκους
- Πειραιάς: Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε στο κενό – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
- Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
- «Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί από τη Μοντένα για να αναλάβει τον πάγκο του Ολυμπιακού.
Ο Ιταλός τεχνικός έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη διοίκηση των Πειραιωτών, για να έχει μια δεύτερη θητεία.
Ο Τζουλιάνι είχε πανηγυρίσει με τους «ερυθρόλευκους» δυο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα ChallengeCup. Ο Τζουλιάνι θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από τη διοίκηση του Ολυμπιακού.
Έπειτα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο οποίος θα έχει ως στόχο την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
- Βόλεϊ: O Τζουλιάνι έτοιμος να αναλάβει ξανά τον Ολυμπιακό (pic)
- LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
- Bundesliga: Σύγκρουση Άλμπερτ Ριέρα – Λόταρ Ματέους
- Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
- Ο κορυφαίος της Βαλένθια Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της Euroleague
- Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις