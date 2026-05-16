Εκτός ο Τεττέη από την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League (17/5, 19:30, COSMOTE SPORT 3 HD), στο «επίσημο» αντίο στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η προετοιμασία των πράσινων ολοκληρώθηκε σήμερα με προπόνηση στο Γ. Καλαφάτης και αμέσως μετά ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σ’ αυτή συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Ρενάτο Σάντσες, με τον Πορτογάλο να συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα και να τίθεται στη διάθεση του Ισπανού.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Ανδρέας Τεττέη λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Απών με άδεια ο Πελίστρι.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.