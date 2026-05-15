«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπρουκς η Παρτίζαν»

Ο Αρμόνι Μπρούκς, όπως όλα θα δείχνουν θα αγωνίζεται στη Παρτιζάν τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τη σέρβικη «mozzartsport», οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο Αμερικανό γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ τον έχουν προσεγγίσει από τον περασμένο Απρίλιο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιταλική «Gazzetta dello Sport», η Παρτίζαν προσφέρει στον Μπρουκς συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Μπρουκς φορά τη φανέλα της Αρμάνι από το 2024, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με μέσο όρο 13,1 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε κάθε παιχνίδι της Ευρωλίγκας στο οποίο αγωνίστηκε.

Τα highlights του Μπρουκς