Έφτασε η ώρα του Final Four στο Πρωτάθλημα μπάσκετ Τύπου – Στον τελικό Κυπέλλου η Alter Ego Media
Το Final Four του πρωταθλήματος μπάσκετ Τύπου έρχεται το διήμερο 16-17/5 - Στον τελικό του Κυπέλλου Τύπου Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ, η Alter Ego Media
Φουλάρουν τις… μηχανές τους οι ομάδες των αθλούμενων εργαζόμενων των μέσων ενημέρωσης ενόψει της διεξαγωγής του FINAL FOUR ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΥΠΟΥ 2025 -2026.
Το διήμερο 16-17/5 η «καρδιά» του επίσημου εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ, θα «χτυπήσει» δυνατά στα Λιόσια στο κλειστό, SUNEL Arena, το «σπίτι» της ΑΕΚ BC.
Στους δυο ημιτελικούς της διοργάνωσης το Σάββατο 17/5 θα αναμετρηθούν ΣΚΑΪ – DPG & Σ.Ε.Η. – STAR TV με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του Πρωταθλητή .(ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 17.5 στις 14:00).
Παράλληλα, στον τελικό Κυπέλλου Τύπου Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ MEDIA θα αγωνιστεί με αντίπαλο την έμπειρη, ομάδα της SDNA. (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 17.5 στις 11:00).
