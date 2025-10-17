«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.
Mε την κλήρωση στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ορίστηκε η έναρξη του επίσημου Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύπου για τη περίοδο 2025 – 2026.
Το παρών στη συγκέντρωση έδωσαν ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Μάλλιαρης, οι εκπρόσωποι όλων των ομάδων και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ.
Οι ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στη διοργάνωση είναι οκτώ: Σ.Ε.Η. (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών), KINGBET, SPORTIME, περιοδικό ΣΧΕΔΙΑ, περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ, WSL GR, Υ.ΕΘ.Α, Green Pixel. Οι αγώνες αρχίζουν τo Σάββατο 18 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουνίου.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.
Τη χρονιά που έρχεται το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου συμπληρώνει επίσημα 100 έτη ύπαρξης και οι αθλούμενοι εργαζόμενοι του Τύπου θα τιμήσουν με μοναδικό τρόπο το λαοφιλές άθλημα, που γαλούχησε αρκετές γενιές φιλάθλων από το 1926 έως τις ημέρες μας.
Η ιστορία του επίσημου Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ανθρώπους του κλάδου, οι οποίοι με το μεράκι και την αγάπη τους καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια, μέσω της άσκησης του επαγγέλματος της ενημέρωσης προς το κοινό, τοποθέτησαν το δικό τους λιθαράκι προκειμένου να γιγαντωθεί το σπορ στη χώρα μας. Αρκετοί από αυτούς, μάλιστα, υπηρέτησαν με αξιώσεις παράλληλα και αγωνιστικά το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλες τις κατηγορίες του.
Η λατρεία για το άθλημα, η ανάγκη για ψυχαγωγία και πρωτίστως η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων του Τύπου αποτέλεσε το εφαλτήριο πριν 43 χρόνια να ξεκινήσει μια όμορφη διαδρομή που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλουμένων Εργαζομένων. Οι νεότεροι συνάδελφοι αξίζει να μαθαίνουν την ιστορία και οι παλαιότεροι συμμετέχοντες πρέπει να διατηρούν τις αναμνήσεις ζωντανές δίνοντας το έναυσμα για νέες διαδρομές.
Το διοικητικό συμβούλιο του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ εύχεται καλή ποδοσφαιρική σεζόν στους αθλητές εργαζόμενους με υγεία & χωρίς τραυματισμούς.
