science
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Σε μια δεκαετία» ο μπαταρίες στερεάς κατάστασης στην ηλεκτροκίνηση
Τεχνολογία 15 Μαΐου 2026, 11:03

«Σε μια δεκαετία» ο μπαταρίες στερεάς κατάστασης στην ηλεκτροκίνηση

Ο CEO της Lotus, δήλωσε ότι θα μπορούσε να περάσει άλλη μια δεκαετία πριν η πολλά υποσχόμενες μπαταρίες στερεάς κατάστασης υλοποιήσει την υπόσχεσή τους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την ιδέα ότι οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης για ηλεκτρικά οχήματα είναι προ των πυλών απέρριψε ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σπορ αυτοκινήτων Lotus.

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης λέγεται ότι προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες ότι θα μπορούσαν να αναδείξουν την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέρει το CNBC.

Μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως το «άγιο δισκοπότηρο» της βιώσιμης οδήγησης, η τεχνολογία έχει από καιρό κολλήσει μεταξύ της θεωρίας και της υπόσχεσης εμπορευματοποίησης τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Οι γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας και οι παραγωγοί κυψελών έχουν διαφημίσει την προοπτική της μαζικής παραγωγής μπαταριών στερεάς κατάστασης πριν από το τέλος της δεκαετίας, αν και οι αναλυτές και οι ειδικοί του κλάδου διατηρούν υψηλό βαθμό σκεπτικισμού σχετικά με αυτήν την υπόσχεση.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για το μέλλον του αυτοκινήτου των Financial Times, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lotus, Κινφένγκ Φενγκ, δήλωσε στο CNBC ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στον αγώνα για τον μετασχηματισμό της επιστήμης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Lotus

Δεν είναι μόνο η Lotus

«Δεν είναι μόνο η Lotus που εργάζεται και καταβάλλει προσπάθειες για αυτήν την τάση, είναι στην πραγματικότητα η Geely που πρωτοστατεί στην ανάπτυξη στερεών μπαταριών», δήλωσε ο Φενγκ.

«Η Geely πρόσφατα ίδρυσε κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνεται σε τεχνολογίες που σχετίζονται με στερεές μπαταρίες και παρακολουθεί στενά την τάση – και αναπτύσσει ενεργά σχετικές τεχνολογίες», δήλωσε ο Φενγκ, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν ως επικεφαλής τεχνολογίας στην Geely.

«Ωστόσο, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος πριν μπορέσουμε να επιτύχουμε τη μαζική παραγωγή τέτοιων τεχνολογιών. Η άποψή μου είναι, ας πούμε, τρία έως πέντε χρόνια – ή ακόμα και μια δεκαετία».

Με έδρα το Νόρφολκ στην ανατολική Αγγλία, η Lotus ελέγχεται από τον κινεζικό γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Geely, ο οποίος έχει επίσης μεγάλες επενδύσεις στην Polestar και την Volvo Cars, καθώς και μικρότερα μερίδια στις αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και Aston Martin.

LOTUS

«Ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη διορθωθεί»

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης περιέχουν έναν στερεό ηλεκτρολύτη, κατασκευασμένο από υλικά όπως κεραμικά. Αυτό τις διαφοποιεί από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες περιέχουν υγρό ηλεκτρολύτη.

Οι υποστηρικτές λένε ότι οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης προσφέρουν ασφαλέστερες, φθηνότερες και πιο ισχυρές μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και ταχύτερους χρόνους φόρτισης.

Εν τω μεταξύ, οι επικριτές έχουν επισημάνει το σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής και τη διόγκωση της μπαταρίας κατά τη φόρτιση, καθώς και την υποβάθμιση του στοιχείου μετά από εκτεταμένη φόρτιση.

Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν προτιμήσει την ανάπτυξη ημι-στερεάς κατάστασης έναντι των στερεάς κατάστασης. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούν έναν υβριδικό σχεδιασμό στερεού και υγρού ηλεκτρολύτη.

«Δεν πιστεύω ακόμη ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει στο επίπεδο που να τροφοδοτεί μαζικές παραγωγές για να παρέχει τις συνεπείς, βιώσιμες επιδόσεις που θα χρειάζονταν στον κλάδο», δήλωσε ο Φενγκ.

«Τα ζητήματα ασφάλειας έχουν ήδη επιλυθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα εδώ είναι ότι όταν ο ρυθμός εκφόρτισης αυξάνεται, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται και επίσης όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αυξάνεται, ο ρυθμός εκφόρτισης μειώνεται. Αυτό είναι απλώς ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη διορθωθεί».

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

World
Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream science
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Νατάσα Σινιώρη
Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Ημέρα μηδέν 13.05.26

Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Σύνταξη
Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή 13.05.26

Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Η κλιματική κρίση απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες - Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

Σύνταξη
The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Ελλάδα 15.05.26

Οι προτάσεις του ΣτΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Η επιστολή του Μ. Πικραμένου

Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies