Μπενίτεθ: «Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τη ροή του αγώνα, αλλά διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός»

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό και ηττήθηκε με 1-0 για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας ότι οι Πειραιώτες μπόρεσαν να διαχειριστούν το αποτέλεσμα, ενώ στάθηκε στο σκεπτικό πίσω από την επιλογή των Τεττέη και Σφιντέρσκι.

«Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Θα συμφωνήσω ότι αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από την στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω. Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ρου του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης».

Για την επιλογή να παίξει με 2 επιθετικούς και το τι είναι αυτό που δεν λειτούργησε: «Η ιδέα μας πίσω από την χρησιμοποίηση 2 επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τεττέη θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι. Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια».