«Έγκλημα» του Ομπρένοβιτς – Ο Σλοβένος ακύρωσε καθαρό γκολ του Ολυμπιακού, μετά από παρέμβαση του VAR (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Απίστευτα πράγματα στο Καραϊσκάκη με τον διαιτητή του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, καθώς ο Ράντε Ομπρένοβιτς έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Ο Σλοβένος ρέφερι ακύρωσε γκολ των «ερυθρόλευκων» στο 40’, το οποίο πέτυχε ο Μπρούνο, μετά από παρέμβαση του VAR. Ήταν αναμφίβολα μια λανθασμένη απόφαση από τον διαιτητή του αγώνα και πραγματικά απορεί κάποιος για τον λόγο που ακυρώθηκε το γκολ των πειραιωτών.

Ο Ομπρένοβιτς έκανε διαιτητικό «έγκλημα» ακυρώνοντας το γκολ του Μπρούνο, προκαλώνας την οργή των «ερυθρόλευκων» με την απόφασή του.

Αρχικά μάλιστα ο διαιτητής έδειξε σέντρα αλλά ο Ματέι Γιουγκ που ήταν στο VAR φώναξε τον συμπατριώτη του να δει ξανά την φάση.

Ο Ομπρένοβιτς «είδε» φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης και ακύρωσε το γκολ, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει παράβαση από τον Αργεντίνο άσο του Ολυμπιακού και το γκολ έπρεπε να μετρήσει.

Δείτε το γκολ που ακυρώθηκε: