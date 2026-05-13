«Έγκλημα» του Ομπρένοβιτς – Ο Σλοβένος ακύρωσε καθαρό γκολ του Ολυμπιακού, μετά από παρέμβαση του VAR (vid)
Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν με τον Μπρούνο στο 40’, αλλά από το VAR φώναξαν τον Σλοβένο ρέφερι και αυτός «είδε» φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα
- Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
- Τι αλλάζει στα ταξίδια στην Ευρώπη - Ενα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
- Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
- Ανδρουλάκης προς ΝΔ: Αποτύχατε να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Απίστευτα πράγματα στο Καραϊσκάκη με τον διαιτητή του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, καθώς ο Ράντε Ομπρένοβιτς έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
Ο Σλοβένος ρέφερι ακύρωσε γκολ των «ερυθρόλευκων» στο 40’, το οποίο πέτυχε ο Μπρούνο, μετά από παρέμβαση του VAR. Ήταν αναμφίβολα μια λανθασμένη απόφαση από τον διαιτητή του αγώνα και πραγματικά απορεί κάποιος για τον λόγο που ακυρώθηκε το γκολ των πειραιωτών.
Ο Ομπρένοβιτς έκανε διαιτητικό «έγκλημα» ακυρώνοντας το γκολ του Μπρούνο, προκαλώνας την οργή των «ερυθρόλευκων» με την απόφασή του.
Αρχικά μάλιστα ο διαιτητής έδειξε σέντρα αλλά ο Ματέι Γιουγκ που ήταν στο VAR φώναξε τον συμπατριώτη του να δει ξανά την φάση.
Ο Ομπρένοβιτς «είδε» φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης και ακύρωσε το γκολ, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει παράβαση από τον Αργεντίνο άσο του Ολυμπιακού και το γκολ έπρεπε να μετρήσει.
Δείτε το γκολ που ακυρώθηκε:
- Μεντιλίμπαρ: «Ο Ροντινέι είναι πλέον εξτρέμ – Θα έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ»
- Νίκολιτς: «Αφελές το γκολ που δεχθήκαμε, αλλά η απόδοσή μας ήταν πολύ καλή»
- Μπενίτεθ: «Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τη ροή του αγώνα, αλλά διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός»
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
- Χάντμπολ: Έλαμψε η Εθνική, νίκησε με ανατροπή (29-27) την Ολλανδία
- Super League: Η βαθμολογία των playoffs μετά την 5η αγωνιστική (pic)
- LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Έμεινε «όρθια» στην Τούμπα η Ένωση (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις