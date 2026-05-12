newspaper
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός

Confidential

Eμπιστευτικά
 12 Μαΐου 2026, 08:00

Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
A
A
Vita.gr
Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, απ’ ότι είδα έκανε επικοινωνιακό γκελ η συνάντηση στη ρεματιά Χαλανδρίου για την ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης. Αυτά βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ και τους ζώνουν τα μαύρα φίδια, αυτά βλέπει και η Δεξιά και χαίρεται, αφού σου λέει πως ό,τι και να γίνει αυτοί θα φαγωθούνε μεταξύ τους στο τέλος και κερδισμένη θα είμαι εγώ. Έτσι είναι. Όταν χάνεις την αυτοδυναμία, συμβιβάζεσαι και με τα λιγότερα. Το βασικό τώρα είναι η προετοιμασία για τις κάλπες. Σας αρέσει ή όχι λατρεμένοι μου, βρισκόμαστε ήδη -έστω και ανεπίσημα- σε προεκλογική περίοδο.

«Τα κεφάλια μέσα»

«Πάμε για εκλογές, τα κεφάλια μέσα!» είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, αλλά θα σταλεί και σε ακόμη υψηλότερους τόνους, στο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας – από την προσεχή Παρασκευή ως την Κυριακή. Τι θέλει να πετύχει μ΄ αυτό; Πρώτον, να συσπειρώσει το κομματικό του δυναμικό και δεύτερον, να κλείσει τα εσωκομματικά μέτωπα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του σχεδίου.

Κεντροαριστερός «εμφύλιος»

Το δεύτερο μέρος αφορά την κεντροαριστερή αντιπολίτευση. Εκεί μέχρι τώρα «κάνει παιχνίδι» μόνος του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης και τα ως τώρα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά! Ενώ η Νέα Δημοκρατία καταρρέει – με το ζόρι βρίσκεται πάνω από το 20% στην πρόθεση ψήφου – το ΠΑΣΟΚ μόλις που κερδίζει κάποια δέκατα της μονάδας. Από την άλλη, είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Και η σύγκρουση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος θα είναι αδυσώπητη – επ΄αυτού δεν χωρεί αμφιβολία. Η ελπίδα του Μεγάρου Μαξίμου είναι τα δύο κόμματα να «καθίσουν» στο 10% – 12% και σε μία σκληρή σύγκρουση, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία έστω και με πχ 25% να φαίνεται … «όαση πολιτικής σταθερότητας»! Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το βασικό χαρτί που θα παίξει ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές θα είναι το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του σχεδίου.

Και το «τυράκι»

Το τρίτο μέρος του σχεδίου είναι το «πακέτο» της ΔΕΘ. Το είχα αναφέρει προ εβδομάδων – πως η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει στη ΔΕΘ παροχές περί τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είναι το «τυράκι» σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπου έχει πάθει ζημιά. Αυτός σε γενικές γραμμές είναι ο κεντρικός σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου.

Εκκρεμότητες

Βέβαια υπάρχουν ωστόσο πολλά θέματα τα οποία μέχρι τον Σεπτέμβριο(;) που πρέπει να διευθετήσει. Εχει να «τακτοποιήσει» τα της ηγεσίας του Αρείου Πάγου – εξαιρετικά κρίσιμο μέγεθος, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο ο κ. Μητσοτάκης – να διαχειριστεί το «μαινόμενο Ντίλιαν» κι από κοντά το ανίψι  – να αποτρέψει με νομικούς ακροβατισμούς το ενδεχόμενο νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και να «κλείσει» τις τελευταίες δουλειές του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τουλάχιστον – δεν είναι και λίγα και δεν είναι και μικρά!

Ερώτημα

Τώρα, με τον ανιψιό υπάρχει ένα πρόβλημα. Το έθεσε πολύ κομψά αλλά και συγκεκριμένα ο δικηγόρος κ. Κεσσές, παρουσιάζοντας την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Δικαιοσύνη πριν από δύο χρόνια. Τί έλεγε εκεί ο ανιψιός; Ό,τι όπως παραλάμβανε τα δελτία της ΕΥΠ έτσι τα παρέδιδε στον θείο του και πρωθυπουργό Κυριάκο, ο ίδιος λέει, δεν είχε καμία γνώση. Αν ισχύει λοιπόν αυτό, ποια ακριβώς ευθύνη ανέλαβε με την παραίτησή του από την κυβέρνηση, όπως είπε στη συνέντευξή του στην Real; Καθώς αυτό στα δικά μου αυτιά ακούγεται ως «θυσιάστηκα για τον θείο μου» και όχι για την παράταξη και τη χώρα. Με μια ευρύτερη, ποιητική έννοια ένας πιστός δεξιός θα μπορούσε βέβαια να το δει κι έτσι. Πως όταν θυσιάζεσαι για τον Κυριάκο επιτελείς ύψιστο έργο προς την παράταξη και την πατρίδα…. Άρα;

Από τη Θεσσαλονίκη

Στις 21 Μαΐου – ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης – η κυρία Μαρία Καρυστιανού σκοπεύει από την Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει την δημιουργία του κόμματος της – κίνημα θα το λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση συνίσταται στο γεγονός ότι θα προσπαθήσει να «άχρωμο» – ούτε δεξιά, ούτε αριστερά – και θα βασίζεται στο θυμικό – δηλαδή στη συγκινησιακή φόρτιση που θα προκαλεί το πρόσωπο της αρχηγού του! Και θα απευθύνεται κυρίως σε ένα τμήμα της κοινωνίας που είναι εξαιρετικά απογοητευμένο και επιλέγει – μάλλον – την αποχή! Πρόκειται για πρωτοφανές πολιτικό φαινόμενο γι΄ αυτό και οι όποιες προβλέψεις και εκτιμήσεις κινδυνεύουν να είναι έωλες. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον διότι θα συμβάλει στην αναδιάταξη – προς τα που; – του πολιτικού σκηνικού! Ωστόσο – κι αυτό είναι γεγονός – το προνομιακό της ακροατήριο είναι το δεξιό φάσμα του συστήματος….

Μεγάλη ανησυχία

Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, όπως σας προανέφερα επικρατεί ανησυχία – μεγάλη ανησυχία! Και το πρόβλημα τους έχει ονοματεπώνυμο: Αλέξης Τσίπρας! Η τακτική, λοιπόν, της Χαριλάου Τρικούπη στην προκειμένη περίπτωση χωρίς να «κρύβει» τον κ. Ανδρουλάκη δίνει έμφαση στην προβολή του κόμματος – στις δομές και στη λειτουργία του. Ο στόχος της είναι δείξει ποιο είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Από την άλλη πλευρά η «αχίλλειος πτέρνα» του ΠΑΣΟΚ είναι η Αττική – και η Θεσσαλονίκη – όπου το εκλογικό του ποσοστό το 2023 ήταν 7%. Κι απ΄ ότι φαίνεται η «βελόνα» ελάχιστα κινήθηκε. Αντιθέτως η Αττική και η Θεσσαλονίκη είναι το προνομιακό πεδίο της κίνησης του κ. Τσίπρα – ίσως και η Πάτρα. Εν αντιθέσει με την υπόλοιπη επαρχία που τα πράγματα είναι δύσκολα για τον πρώην πρωθυπουργό. Στην διεκδίκηση, λοιπόν, της Αττικής θα «πέσουν κορμιά»!

Στην πυρά!

Ένα γεγονός το οποίο συνέβη χθες δεν του δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανανέωσε για – μόλις – δύο χρόνια την απόσπαση των τριών ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα ανανέωσε για πέντε χρόνια και το ζήτησε δημοσίως και η κυρία Λάουρα Κοβέσι. Αλλά και πάλι καλά να λέτε, που οι τρεις εισαγγελείς δεν έχουν την τύχη της … κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Την έχουν βάλει σε … «βαθιά κατάψυξη»! Τουλάχιστον για δύο χρόνια κάτι μπορούν να κάνουν. Προβληματίστηκαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου αρκετά, μέχρι και για 6μηνη παράταση είχαν έκαναν λόγο – αλλά προφανώς σκέφτηκαν ότι δεν είναι φρόνιμο μεσούσης της προεκλογικής περιόδου να ανοίξουν νέο μέτωπο με την κυρία Κοβέσι. Και βρήκαν την «σολομώντεια λύση» της διετίας. Είναι φανερό ότι και τους τρεις εισαγγελείς, όπως και την κυρία Τυχεροπούλου το σύστημα του Μαξίμου τους μισεί! Και θέλει να τους εκδικηθεί! Αλλά βλέπετε βρισκόμαστε στο 2026….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Citigroup: Πού θα πάνε οι αγορές μετοχών στο τέλος του 2026

Citigroup: Πού θα πάνε οι αγορές μετοχών στο τέλος του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης– Αδιάκοπες οι φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης– Αδιάκοπες οι φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού
Αθλητισμός & Σπορ 12.05.26

Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού

Η Στέλλα Μαρεντάκη είναι Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο και όπως λέει σε συνέντευξη της, αφιερώνει το μετάλλιο στον αδερφό της Κωνσταντίνο και την οικογένεια της.

Δημοσθένης Μπουλούκος
O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Χωρίς λογοκρισία 12.05.26

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη
Ελλάδα 12.05.26

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη

Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας – Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας
Δημοσκόπηση 12.05.26

Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας - Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας

Η πρώτη μέτρηση πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου που περιλαμβάνει το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ποσοστά λαμβάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολίτες ιεραρχούν τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν.

Σύνταξη
Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό

Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Σύνταξη
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%

Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Σύνταξη
Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Ελλάδα 12.05.26

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Σύνταξη
Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»
Euroleague 12.05.26

Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την 3η νίκη στην Ισπανία επί της Βαλένθια, τονίζοντας μάλιστα πως εμπιστεύεται τους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 5 της Τετάρτης (13/5, 22:00).

Σύνταξη
Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»
Euroleague 12.05.26

Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε ήδη δύο φορές στην «Roig Arena» τη Βαλένθια και σύμφωνα με τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ, είναι το φαβορί για το κάνει και στο Game 5, την Τετάρτη.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
Politico 12.05.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το Κογκρέσο ανοίγει τον πιο δύσκολο φάκελο – Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;

Το Κογκρέσο καλεί τη Σάρα Κέλεν, πρώην στενή βοηθό του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η έρευνα σκοντάφτει στο πιο δύσκολο δίλημμα της υπόθεσης: θύματα ή συνεργοί;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Ελλάδα 12.05.26

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» - Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies