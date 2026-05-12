Κυτταρική θεραπεία υπόσχεται μόνιμη αντιμετώπιση του HIV με μία μόνο δόση
Επιστήμες 12 Μαΐου 2026, 17:17

Κυτταρική θεραπεία υπόσχεται μόνιμη αντιμετώπιση του HIV με μία μόνο δόση

Οι θεραπείες CAR-T αναπτύχθηκαν αρχικά για τον καρκίνο, τώρα όμως επεκτείνονται στα αυτοάνοσα νοσήματα και τον HIV.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα είδος κυτταρικής θεραπείας που αναπτύχθηκε αρχικά για τον καρκίνο μηδένισε το ιικό φορτίο ασθενών με HIV σε μια πρώτη, μικρή κλινική μελέτη, με τους ερευνητές να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας που συνεχίζεται εδώ και πάνω από 40 χρόνια.

Η δοκιμή φάσης Ι, η οποία εξέτασε κυρίως την ασφάλεια της μεθόδου, αφορούσε μια πειραματική θεραπεία CAR-Τ (Τ-κύτταρα Υποδοχέα Χιμερικού Αντιγόνου), η οποία βασίζεται σε κύτταρα των ίδιων των ασθενών. Εκτός από αρκετούς τύπους καρκίνου του αίματος, οι θεραπείες CAR–T έχουν δώσει υποσχόμενα αποτελέσματα και στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων.

Σε πρώτη φάση, οι ερευνητές συνέλεξαν από το αίμα των εθελοντών Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία τροποποιήθηκαν στο εργαστήριο ώστε να αναγνωρίζουν δύο συγκεκριμένους στόχους, τους υποδοχείς CD4 και CCR5 που χρησιμοποιεί ο HIV για να εισβάλλει στα ανθρώπινα κύτταρα.

Μέχρι σήμερα, οι μόνες περιπτώσεις ίασης του HIV αφορούσαν ασθενείς που εμφάνισαν λευχαιμία και έλαβαν μόσχευμα μυελού των οστών από εθελοντές με εγγενή ανοσία στον ιό.

Η μεταμόσχευση μυελού είναι ωστόσο μια ριψοκίνδυνη διαδικασία που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα. Οι θεραπείες CAR-T, αντίθετα, μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερους ασθενείς, αν και ενίοτε συνοδεύονται από σοβαρές παρενέργειες.

T-κύτταρο σε ψευδοχρωματική εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (NIAID)

«Στόχος μας είναι να κάνουμε αυτές τις θεραπείες οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες» δήλωσε ο δρ Μπόρο Ντρουπόλιτς, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Caring Cross, η οποία συνεργάστηκε στη μελέτη με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Case Western Reserve.

Το ιικό φορτίο έπεσε σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα στους τρεις ασθενείς που έλαβαν τη μεγαλύτερη δόση κυττάρων. Και οι τρεις διέκοψαν τη θεραπεία με αντιρετροϊκά φάρμακα και παραμένουν υγιείς.

Τα καλύτερα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε δύο από τους τρεις ασθενείς που είχαν διαγνωστεί και ξεκινήσει νωρίς την αντιρετροϊκή θεραπεία, επισήμανε ο δρ Στίβεν Ντικς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, επικεφαλής της μελέτης.

Η θεραπεία ήταν λιγότερο αποτελεσματική σε τρεις άλλους ασθενείς που έλαβαν τα τροποποιημένα κύτταρα χωρίς να προηγηθεί η χημειοθεραπεία που προετοιμάζει τον μυελό των οστών για την έγχυση, καθώς και σε τρεις ασθενείς που έλαβαν μικρότερη δόση CAR-T.

Ο Ντικς επισήμανε ότι στη δοκιμή δεν καταγράφηκαν οι σοβαρές παρενέργειες που παρατηρούνται σε ασθενείς με καρκίνο, όπως μια φλεγμονώδης αντίδραση που ονομάζεται καταιγίδα κυτοκινών.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς το ιικό φορτίο των τριών ασθενών παραμένει μη ανιχνεύσιμο, δεδομένου ότι τα κύτταρα CAR-T εξαφανίστηκαν σε διάστημα λίγων εβδομάδων. «Προσπαθούμε να σκεφτούμε έναν μηχανισμό που θα εξηγούσε το εύρημα» είπε ο Ντικς.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν την Τρίτη σε συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας στη Βοστώνη.

ΔΕΗ: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 με EBITDA στα 700 εκατ. ευρώ

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ
Η αγωνιστική κατάρρευση, το επεισόδιο Τσουαμενί – Βαλβέρδε και τα σενάρια επιστροφής του Μουρίνιο φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις στη «βασίλισσα» πριν το τέλος της σεζόν

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας
Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα και δεν θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα
«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ
Η ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων απασχόλησε την κοινή συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023 που τώρα ζητείται να επιστραφούν.

Πακιστάν: Δέκα νεκροί μετά από έκρηξη σε αγορά, σύμφωνα με την αστυνομία
Το Σάββατο, στο Πακιστάν, 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον της αστυνομίας

Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού
Η Στέλλα Μαρεντάκη είναι Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο και όπως λέει σε συνέντευξη της, αφιερώνει το μετάλλιο στον αδερφό της Κωνσταντίνο και την οικογένεια της.

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη
Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί - Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Δημοσκόπηση: Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας – Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας
Η πρώτη μέτρηση πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου που περιλαμβάνει το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ποσοστά λαμβάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολίτες ιεραρχούν τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν.

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%
Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»
Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την 3η νίκη στην Ισπανία επί της Βαλένθια, τονίζοντας μάλιστα πως εμπιστεύεται τους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 5 της Τετάρτης (13/5, 22:00).

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

