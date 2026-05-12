Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%

Στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου βρέθηκε το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μέσα από το τριήμερο διεθνές συνέδριο «Greece at Demographic Crossroads», που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στην Ιθάκη, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βύρωνα Κοτζαμάνη, να προειδοποιεί ότι αντιμετωπίζουμε «δημογραφική κατάρρευση» αν δεν περάσουμε τάχιστα από τη συζήτηση στη δράση.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του Ινστιτούτου, ανέδειξε ότι μέχρι το 2060 θα έχουμε 60.000 περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί κατά 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το σενάριο αυτό δεν υπολογίζει την αύξηση των γεννήσεων μέσω της ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Όμως, αυτό που είναι πιο ανησυχητικό, τόνισε ο κ. Κοτζαμάνης, είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει.

Οι ομιλίες και οι συζητήσεις ανέδειξαν ότι το δημογραφικό είναι πολύ περισσότερα από αριθμοί: είναι ζήτημα προοπτικής, κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας. «Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βλέπει το δημογραφικό ως απλό κοινωνικό ζήτημα, είναι ζήτημα προοπτικής», επισήμανε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρος Αυγουστίδης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι οι αστικές περιοχές, η περιφέρεια και τα μικρά νησιά απαιτούν ξεχωριστές πολιτικές αντιμετώπισης. Ο δήμαρχος Ιθάκη, Διονύσης Στανίτσας, ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές νησιωτικές κοινότητες, ενώ ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, χαρακτήρισε το δημογραφικό ζήτημα «θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης».

Να επιστρέψουν οι νέοι επιστήμονες που έφυγαν από την Ελλάδα

Στις εργασίες του συνεδρίου υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, της αποκέντρωσης υπηρεσιών και της επιστροφής νέων επιστημόνων, που μετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο των εργασιών παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, όπως οικονομικά κίνητρα για την επιστροφή μόνιμων κατοίκων, ενίσχυση της στέγασης για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προγράμματα ενημέρωσης για τη γονιμότητα και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Το κοινό μήνυμα που προέκυψε από το συνέδριο ήταν σαφές: το δημογραφικό δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική πρόκληση, αλλά ένα κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, που απαιτεί άμεσες, συντονισμένες και μακροπρόθεσμες πολιτικές παρεμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, τον Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε αυτό συμμετείχαν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρέσβεις, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη δημογραφική κρίση ως μείζον εθνικό και ευρωπαϊκό ζήτημα με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις.