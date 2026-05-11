Λίβερπουλ: Μνημείο προς τιμήν των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα (pic)

Η Λίβερπουλ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι το μνημείο θα «τιμά τη ζωή τους, τον δεσμό τους, καθώς και την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφουν για αυτούς η οικογένεια, οι συμπαίκτες και οι οπαδοί σε όλο τον κόσμο.

Στο κέντρο του θα βρίσκεται ένα γλυπτό με μια καρδιά που “ρέει”, ως αναφορά στον εμβληματικό τρόπο με τον οποίο ο Ζότα γιόρταζε τα γκολ του. Αν το κοιτάξει κανείς από διαφορετικές γωνίες, θα διακρίνει τους αριθμούς 20 και 30, που κοσμούσαν την πλάτη των φανελών των δύο αδελφών.

Το μνημείο θα φέρει τους στίχους του τραγουδιού για τον Ζότα, το οποίο συνεχίζουν να τραγουδούν οι υποστηρικτές των κόκκινων σε κάθε αγώνα της Λίβερπουλ στο 20ό λεπτό.

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ:

Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026

Η Λίβερπουλ δεν έχει κάνει γνωστό πότε θα αποκαλυφθεί επίσημα το γλυπτό, αλλά θα στέκεται πάνω σε βάθρο από πέτρα, στο οποίο θα έχει χαραχθεί με λέιζερ αφιέρωση και στους δύο αδελφούς. Στο βάθρο θα ενσωματωθούν πολλά από τα υλικά αφιερώματα που είχαν αφεθεί στο Άνφιλντ».

Στη δήλωση της Λίβερπουλ αναφέρεται επίσης: «Αυτή η μοναδική διαδικασία ανακύκλωσης εξασφαλίζει ότι οι φωνές και τα συναισθήματα που μοιράστηκαν οι οπαδοί εκείνη τη στιγμή θα γίνουν ένα μόνιμο και διαχρονικό μέρος αυτού του μνημείου».

«Θα περιλαμβάνει επίσης προσωπικές αναφορές που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του Ντιόγκο πέρα από το ποδόσφαιρο, όπως ένα χειριστήριο βιντεοπαιχνιδιών που θα βρίσκεται πάνω στη βάση, και θα λειτουργεί ως μόνιμο σύμβολο αγάπης, ενότητας και μνήμης, καθώς και ως χώρος όπου ο καθένας θα μπορεί να συλλογιστεί, να θυμηθεί και να αποτίσει φόρο τιμής».