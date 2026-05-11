11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Euroleague: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας
Μπάσκετ 11 Μαΐου 2026, 22:35

Euroleague: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας

Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Final Four της Αθήνας

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Το απόγευμα της Δευτέρας (11/5) η Euroleague Basketball εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «T-Center».

Η ανακοίνωση έχει να κάνει με τη διαδικασία εγγραφής που απαιτείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ της 17ης του μήνα, ενώ οι φίλαθλοι υποχρεούνται να δηλώσουν και την ομάδα που υποστηρίζουν, για να γίνει σωστά η κατανομή θέσεων μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, όλοι οι φίλαθλοι που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής που απαιτείται για την είσοδο στην εκδήλωση στις 22 και 24 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Telekom Arena.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της EuroLeague να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους φιλάθλους, μόλις οι υποστηρικτές ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής και δηλώσουν την ομάδα της προτίμησής τους, θα ολοκληρωθεί η τελική κατανομή των θέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη κατανομή των φιλάθλων από κάθε συμμετέχουσα ομάδα σε όλο το γήπεδο.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι αγοραστές εισιτηρίων πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό EuroLeague ID τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά των εισιτηρίων, και να συμπληρώσουν την απαιτούμενη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιλογή της ομάδας της προτίμησής τους.

Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Αυτή θα είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονομαστικού κατόχου του εισιτηρίου για την εκδήλωση. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα μπορούν να κατεβάσουν τα εξατομικευμένα ονομαστικά εισιτήριά τους από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας) μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.

Οι αγοραστές VIP εισιτηρίων θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής από τις 11 Μαΐου έως τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Τα ονομαστικά VIP εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για λήψη από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας)

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι δεν θα επιτρέπονται αλλαγές στην ταυτότητα του κατόχου του κανονικού εισιτηρίου μετά τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας), ούτε θα επιτρέπονται τροποποιήσεις στην ταυτότητα των VIP μετά τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας).

Η είσοδος στο Telekom Arena θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:

Ενός έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου, και
Ενός επίσημου εγγράφου ταυτότητας που να ταιριάζει με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.

Στους οπαδούς που θα παρουσιάσουν εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο άτομο που θα παρευρεθεί, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Ώρα Νέας Υόρκης…

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

LIVE: Τότεναμ – Λιντς
LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης, τονίζει ο Γαλιμπάφ
Μοχαμάντ Γαλιμπάφ 12.05.26

Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου «14 σημείων» του Ιράν

«Δεν υπάρχει εναλλακτική» για τις ΗΠΑ, τονίζει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων».

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

