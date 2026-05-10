Τι είπε ο Ραφίνια για το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (22:00) για την 35η αγωνιστική της La Liga και στοχεύει στην κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού τίτλου της στην Ισπανία. Ο Ραφίνια, εκπροσώπησε τους «μπλαουγκράνα» στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν το ντέρμπι και πήρε θέση για όσα ακούγονται για τον ίδιο και ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ξεκαθάρισε πως είναι χαρούμενος στην ομάδα και κοιτά μόνο πως θα παραμείνει στους Καταλανούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραφίνια:

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος ανέφερε: «Βλέπω τον εαυτό μου στην Μπάρτσα για πολλά χρόνια. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αν ο σύλλογος θέλει να μιλήσει, είμαι ανοιχτός».

Για την σύγκρισή του με τον Λαμίν Γιαμάλ είπε: «Αν παίξω στη δεξιά πτέρυγα, μην περιμένετε κάτι ιδιαίτερο γιατί δεν είμαι ο Λαμίν. Ο Λαμίν είναι σταρ και αυτά που κάνει».

Για το «Ελ Κλάσικο» ανέφερε: «Ίσως ο αντίπαλος μου ταιριάζει. Ψάχνω ξανά για την καλύτερη εκδοχή μου. Είμαι ακόμα λίγο πίσω. Περιμένουμε να είναι ένας αρκετά περίπλοκος αγώνας, έχουν ακόμα μαθηματικές πιθανότητες να κερδίσουν το πρωτάθλημα, οπότε δεν πρόκειται να μας δώσουν τίποτα. Αν κερδίσουμε, ας γιορτάσουμε το πρωτάθλημα».

🚨 Raphinha plays down reports on Saudi move: “I see myself at Barça for many years”. “I have a contract until 2028, and if the club wants to talk, I’m open that”. pic.twitter.com/zwznitLnTL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026



Αυτή τη σεζόν, ο Ραφίνια έχει αγωνιστεί σε 31 αγώνες με τη Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 19 γκολ και 8 ασίστ, ενώ το «Transfermarkt» κοστολογεί τον παίκτη στα 80 εκατομμύρια ευρώ.