Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός

Το Κάμα Σούτρα δεν είναι ένας «οδηγός στάσεων», όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά ένα αρχαίο κείμενο που τοποθετεί τη γυναικεία επιθυμία, τη συναίνεση και την ισότητα στον πυρήνα της ερωτικής εμπειρίας — ήδη από τον 3ο αιώνα.

Η παρεξήγηση της Δύσης

Η διαδεδομένη εικόνα του Κάμα Σούτρα ως ενός επιφανειακού ή ακόμη και σεξιστικού εγχειριδίου δεν είναι τυχαία. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για κληρονομιά μιας αποικιοκρατικής ανάγνωσης που διαστρέβλωσε το αρχικό νόημα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Richard Francis Burton, ο οποίος το 1883 μετέφρασε το έργο στα αγγλικά μέσα από ένα στενό, ανδροκεντρικό πρίσμα. Η «μετάφρασή» του λειτούργησε περισσότερο ως ερμηνεία παρά ως πιστή απόδοση του πρωτοτύπου.

Ένα κείμενο πολύ πιο προοδευτικό απ’ όσο νομίζουμε

Σύμφωνα με έρευνα της Sharha, υποψήφιας διδάκτορος στο «Kamasutra Feminism» στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, το αυθεντικό έργο που αποδίδεται στον Vatsyayana, αλλά και νεότερες, πιο πιστές μεταφράσεις, αποκαλύπτουν ένα τελείως διαφορετικό αφήγημα: οι γυναίκες εμφανίζονται ως ενεργά και ισότιμα υποκείμενα της επιθυμίας.

Το Κάμα Σούτρα δεν περιορίζεται σε τεχνικές. Αντίθετα, αντιμετωπίζει τη συναίνεση ως βασική προϋπόθεση της ερωτικής ελευθερίας, δίνοντας έμφαση στην αμοιβαιότητα, τον ενθουσιασμό και το δικαίωμα της άρνησης. Η Ινδή μελετήτρια Kumkum Roy σημειώνει ότι, για τον Vatsyayana, η επιθυμία δεν είναι απλώς σωματική, αλλά λειτουργεί ως δύναμη που ενισχύει την αρμονία, την ηθική φροντίδα και την αμοιβαία αγάπη.

Σχέσεις ως διάλογος και διαπραγμάτευση

Στο έργο, οι ερωτικές σχέσεις παρουσιάζονται ως διαδικασίες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Οι γυναίκες δεν είναι παθητικές: εκφράζουν τι θέλουν, θέτουν όρια, ξεκινούν την οικειότητα και αναζητούν την απόλαυση.

Οι στίχοι αποτυπώνουν μια οικεία και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα, όπου η επιθυμία αναπτύσσεται μέσα από το χιούμορ και τους υπαινιγμούς:

Μιλούν μεταξύ τους για πράγματα Που έχουν κάνει μαζί στο παρελθόν, Αστειεύονται και διεγείρουν, αγγίζοντας Κάθε λογής κρυφά και «απαγορευμένα» θέματα. – Βιβλίο 2, κεφάλαιο 10

Η συναίνεση πέρα από τις λέξεις

Η συναίνεση στο Κάμα Σούτρα δεν περιορίζεται στον λόγο, αλλά εκφράζεται μέσα από χειρονομίες, βλέμματα και ανταποκρίσεις που απαιτούν προσοχή και κατανόηση. Ο Vatsyayana επισημαίνει ότι ο άνδρας οφείλει να «διαβάζει» τα σημάδια της γυναίκας πριν προχωρήσει:

Όταν αυτά τα ποικίλα ερωτικά συναισθήματα αφυπνίζονται Ανάλογα με τη φύση της κάθε γυναίκας Και του τόπου της, τότε γεννούν Την αγάπη, το πάθος και τον σεβασμό των γυναικών. – Βιβλίο 2, κεφάλαιο 6

Η ινδολόγος Wendy Doniger υποστηρίζει ότι το έργο διδάσκει μια «γλώσσα της επιθυμίας» που ξεπερνά την ερωτική πράξη και αφορά συνολικά τις ανθρώπινες σχέσεις: την ικανότητα να αναγνωρίζεις σημάδια, να σέβεσαι την αυτονομία και να αντιλαμβάνεσαι την επιθυμία ως κάτι που δημιουργείται από κοινού.

Η ξεκάθαρη θέση για τη συγκατάθεση

Το κείμενο είναι σαφές: χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας, δεν υπάρχει επαφή. Η ευαισθησία και η κατανόηση στον έρωτα ενισχύουν τον σεβασμό και τα συναισθήματά της — μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με πολλές σύγχρονες εμπειρίες.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Sharha, που βασίζεται σε περισσότερες από 1.000 μαρτυρίες γυναικών για περιστατικά καταναγκασμού, η συναίνεση σήμερα συχνά παραμένει θολή, άρρητη ή ακόμη και προσποιητή. Όπως έχει επισημάνει η φεμινίστρια ακαδημαϊκός Fiona Vera-Gray, πολλές γυναίκες νιώθουν πίεση να συμμορφωθούν, ακόμη και να προσποιηθούν επιθυμία ή οργασμό.

Μια φιλοσοφία και όχι απλώς «οδηγός σεξ»

Η επανεξέταση του Κάμα Σούτρα μέσα από ένα φεμινιστικό πρίσμα αποκαλύπτει ένα αρχαίο πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα στην αυτενέργεια, την επιλογή και την απόλαυση των γυναικών. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως αυτόνομα υποκείμενα, ικανά να πουν «ναι», «όχι» ή να αποχωρήσουν.

Η συναίνεση εδώ δεν είναι ένα νομικό όριο, αλλά μια δυναμική διαδικασία που διαμορφώνεται μέσα από τον χρόνο, την αμοιβαιότητα και την κατανόηση.

Ακόμη και στο τέλος, η αγάπη Ενισχυμένη από προσεκτικές πράξεις Και λόγια και πράξεις που ανταλλάσσονται με εμπιστοσύνη Οδηγεί στην ύψιστη έκσταση, Ανταποκρινόμενη στα συναισθήματα των ανθρώπων Και καλλιεργώντας την αμοιβαία αγάπη. – Βιβλίο 2, κεφάλαιο 10

Γιατί αυτή η ανάγνωση έχει σημασία σήμερα

Το αυθεντικό Κάμα Σούτρα αμφισβητεί την ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να προσαρμόζονται στην ανδρική επιθυμία και επανατοποθετεί τη φωνή τους στο επίκεντρο της ερωτικής εμπειρίας.

Όταν οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τη σεξουαλική τους αυτονομία, οι ισορροπίες δύναμης μεταβάλλονται. Η συναίνεση γίνεται πιο καθαρή, πιο αμοιβαία — και η οικειότητα μετατρέπεται σε μια εμπειρία που βιώνεται με επιθυμία, όχι με υποχρέωση.

*Με πληροφορίες από: The Conversation