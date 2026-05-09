Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
Woman 09 Μαΐου 2026, 07:02

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Το Κάμα Σούτρα δεν είναι ένας «οδηγός στάσεων», όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά ένα αρχαίο κείμενο που τοποθετεί τη γυναικεία επιθυμία, τη συναίνεση και την ισότητα στον πυρήνα της ερωτικής εμπειρίας — ήδη από τον 3ο αιώνα.

Η παρεξήγηση της Δύσης

Η διαδεδομένη εικόνα του Κάμα Σούτρα ως ενός επιφανειακού ή ακόμη και σεξιστικού εγχειριδίου δεν είναι τυχαία. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για κληρονομιά μιας αποικιοκρατικής ανάγνωσης που διαστρέβλωσε το αρχικό νόημα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Richard Francis Burton, ο οποίος το 1883 μετέφρασε το έργο στα αγγλικά μέσα από ένα στενό, ανδροκεντρικό πρίσμα. Η «μετάφρασή» του λειτούργησε περισσότερο ως ερμηνεία παρά ως πιστή απόδοση του πρωτοτύπου.

Ένα κείμενο πολύ πιο προοδευτικό απ’ όσο νομίζουμε

Σύμφωνα με έρευνα της Sharha, υποψήφιας διδάκτορος στο «Kamasutra Feminism» στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, το αυθεντικό έργο που αποδίδεται στον Vatsyayana, αλλά και νεότερες, πιο πιστές μεταφράσεις, αποκαλύπτουν ένα τελείως διαφορετικό αφήγημα: οι γυναίκες εμφανίζονται ως ενεργά και ισότιμα υποκείμενα της επιθυμίας.

Το Κάμα Σούτρα δεν περιορίζεται σε τεχνικές. Αντίθετα, αντιμετωπίζει τη συναίνεση ως βασική προϋπόθεση της ερωτικής ελευθερίας, δίνοντας έμφαση στην αμοιβαιότητα, τον ενθουσιασμό και το δικαίωμα της άρνησης. Η Ινδή μελετήτρια Kumkum Roy σημειώνει ότι, για τον Vatsyayana, η επιθυμία δεν είναι απλώς σωματική, αλλά λειτουργεί ως δύναμη που ενισχύει την αρμονία, την ηθική φροντίδα και την αμοιβαία αγάπη.

Σχέσεις ως διάλογος και διαπραγμάτευση

Στο έργο, οι ερωτικές σχέσεις παρουσιάζονται ως διαδικασίες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Οι γυναίκες δεν είναι παθητικές: εκφράζουν τι θέλουν, θέτουν όρια, ξεκινούν την οικειότητα και αναζητούν την απόλαυση.

Οι στίχοι αποτυπώνουν μια οικεία και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα, όπου η επιθυμία αναπτύσσεται μέσα από το χιούμορ και τους υπαινιγμούς:

Μιλούν μεταξύ τους για πράγματα

Που έχουν κάνει μαζί στο παρελθόν,

Αστειεύονται και διεγείρουν, αγγίζοντας

Κάθε λογής κρυφά και «απαγορευμένα» θέματα.

– Βιβλίο 2, κεφάλαιο 10

Η συναίνεση πέρα από τις λέξεις

Η συναίνεση στο Κάμα Σούτρα δεν περιορίζεται στον λόγο, αλλά εκφράζεται μέσα από χειρονομίες, βλέμματα και ανταποκρίσεις που απαιτούν προσοχή και κατανόηση. Ο Vatsyayana επισημαίνει ότι ο άνδρας οφείλει να «διαβάζει» τα σημάδια της γυναίκας πριν προχωρήσει:

Όταν αυτά τα ποικίλα ερωτικά συναισθήματα αφυπνίζονται

Ανάλογα με τη φύση της κάθε γυναίκας

Και του τόπου της, τότε γεννούν

Την αγάπη, το πάθος και τον σεβασμό των γυναικών.

– Βιβλίο 2, κεφάλαιο 6

Η ινδολόγος Wendy Doniger υποστηρίζει ότι το έργο διδάσκει μια «γλώσσα της επιθυμίας» που ξεπερνά την ερωτική πράξη και αφορά συνολικά τις ανθρώπινες σχέσεις: την ικανότητα να αναγνωρίζεις σημάδια, να σέβεσαι την αυτονομία και να αντιλαμβάνεσαι την επιθυμία ως κάτι που δημιουργείται από κοινού.

Η ξεκάθαρη θέση για τη συγκατάθεση

Το κείμενο είναι σαφές: χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας, δεν υπάρχει επαφή. Η ευαισθησία και η κατανόηση στον έρωτα ενισχύουν τον σεβασμό και τα συναισθήματά της — μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με πολλές σύγχρονες εμπειρίες.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Sharha, που βασίζεται σε περισσότερες από 1.000 μαρτυρίες γυναικών για περιστατικά καταναγκασμού, η συναίνεση σήμερα συχνά παραμένει θολή, άρρητη ή ακόμη και προσποιητή. Όπως έχει επισημάνει η φεμινίστρια ακαδημαϊκός Fiona Vera-Gray, πολλές γυναίκες νιώθουν πίεση να συμμορφωθούν, ακόμη και να προσποιηθούν επιθυμία ή οργασμό.

Μια φιλοσοφία και όχι απλώς «οδηγός σεξ»

Η επανεξέταση του Κάμα Σούτρα μέσα από ένα φεμινιστικό πρίσμα αποκαλύπτει ένα αρχαίο πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα στην αυτενέργεια, την επιλογή και την απόλαυση των γυναικών. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως αυτόνομα υποκείμενα, ικανά να πουν «ναι», «όχι» ή να αποχωρήσουν.

Η συναίνεση εδώ δεν είναι ένα νομικό όριο, αλλά μια δυναμική διαδικασία που διαμορφώνεται μέσα από τον χρόνο, την αμοιβαιότητα και την κατανόηση.

Ακόμη και στο τέλος, η αγάπη

Ενισχυμένη από προσεκτικές πράξεις

Και λόγια και πράξεις που ανταλλάσσονται με εμπιστοσύνη

Οδηγεί στην ύψιστη έκσταση,

Ανταποκρινόμενη στα συναισθήματα των ανθρώπων

Και καλλιεργώντας την αμοιβαία αγάπη.

– Βιβλίο 2, κεφάλαιο 10

Γιατί αυτή η ανάγνωση έχει σημασία σήμερα

Το αυθεντικό Κάμα Σούτρα αμφισβητεί την ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να προσαρμόζονται στην ανδρική επιθυμία και επανατοποθετεί τη φωνή τους στο επίκεντρο της ερωτικής εμπειρίας.

Όταν οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τη σεξουαλική τους αυτονομία, οι ισορροπίες δύναμης μεταβάλλονται. Η συναίνεση γίνεται πιο καθαρή, πιο αμοιβαία — και η οικειότητα μετατρέπεται σε μια εμπειρία που βιώνεται με επιθυμία, όχι με υποχρέωση.

*Με πληροφορίες από: The Conversation 

Economy
Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Βιομηχανία
Cenergy Holdings: Σε λειτουργία το 2027 τα εργοστάσια σε ΗΠΑ και Αγγλία

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν
«Πολύ αργά» 08.05.26

Η μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08.05.26

Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Σύνταξη
Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
AI 08.05.26

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Φροίξος Φυντανίδης
«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
Κόσμος 09.05.26

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Νομική «κόντρα» 09.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το παρασκήνιο 09.05.26

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Φάρατζ… καταλύτης 09.05.26

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Άνοιξη 2026 09.05.26

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
«Τετράποδοι κομάντος» 09.05.26

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»
Απειλή "επέμβασης" 09.05.26

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Γιώργος Μαζιάς
Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Λίβανος 09.05.26

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Κόσμος 09.05.26

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον 2 νεκροί 09.05.26

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Μιανμάρ 09.05.26

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

