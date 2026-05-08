Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούντα για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 08 Μαΐου 2026, 17:11

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Ο… λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται! Την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης περνάει μια βαθιά κρίση, η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται ότι προσπαθεί να επωφεληθεί και να της «αρπάξει» τον Βινίσιους!

Στη σκιά της αποτυχημένης σεζόν και των όσων δεινών έχει προκαλέσει (χοντροί καυγάδες και επεισόδια ανάμεσα στους παίκτες) η «Mundo Deportivo» αποκαλύπτει ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον 25χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό!

Μάλιστα κόντρα στη φημολογία των προηγούμενων εβδομάδων που τον ήθελε σύντομα να ανανεώνει τη συνεργασία του με τη «Βασίλισσα» αυτό δεν έχει συμβεί ως τώρα, με το συμβόλαιο του Βινίσιους με τους Μαδριλένους να εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή σε έναν χρόνο από τώρα.

Όπως γράφει το ισπανικό δημοσίευμα ο διεθνής Βραζιλιάνος απαιτεί να πληρωθεί το ίδιο ποσό με τον Εμπαπέ για να παραμείνει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου!

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Βινίσιους Τζούνιορ διαπραγματεύονται επέκταση συμβολαίου από το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά η ασταθής κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ρεάλ έχει κάνει τη σεζόν να μοιάζει με… τρενάκι του λούνα παρκ και για αυτόν. Ξεκίνησε άσχημα για τον Βραζιλιάνο, καθώς ο νέος προπονητής Τσάμπι Αλόνσο τον κατηγόρησε ότι δεν υπάκουε σε όσα του ζητούσε να κάνει μέσα στο γήπεδο.

Στη συνέχεια,  η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με την άφιξη του Αρμπελόα, ο 25χρονος επιθετικός βελτιώθηκε ατομικά, ενώ η νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι φάνηκε να αποκαθιστά την αρμονία μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη. Ωστόσο, το τέλος της σεζόν αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δυσκολεύεται σε όλα τα μέτωπα, και στην ανανέωση του συμβολαίου του Βινίσιους. Μάλιστα το οικονομικό σκέλος πιθανότατα δεν ο πλέον ο πιο σημαντικός παράγοντας, με όλα όσα συμβαίνουν στους Μαδριλένους.

«Με τα αποδυτήρια εντελώς διαλυμένα από εσωτερικές συγκρούσεις, παίκτες να πλακώνονται μεταξύ τους (μετά το επεισόδιο με τους Τσουαμενί και Βαλβέρδε είχαμε λεκτική διαμάχη και ανάμεσα σε Βινίσιους και Εμπαπέ) και γενικότερα μια αφόρητη ατμόσφαιρα, η Μάντσεστερ Σίτι δεν φαίνεται πλέον τόσο κακή επιλογή για τον Βίνι. Φαίνεται μάλιστα και εξαιρετική!»., καταλήγει το δημοσίευμα της «Mundo»

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

«Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν εντός της ημέρας» λέει ο Ρούμπιο – Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο

Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μπάσκετ 08.05.26

BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 08.05.26

Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)

Ακόμη μία αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων – Δείτε την ανάρτηση

Σύνταξη
Μπάσκετ 08.05.26

Άλλα Αθλήματα 08.05.26

Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ποδόσφαιρο 08.05.26

InShorts 08.05.26

