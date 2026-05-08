Άρης Betsson: Η συνάντηση με τον Τσους Μπουένο και η προοπτική της συμμετοχής στην Ευρωλίγκα
Αγαπητός Διακογιάνης και Νίκος Ζήσης αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της Euroleague, Τσους Μπουένο στο πλαίσιο της Final-4 της Αθήνας.
Μια σημαντική συνάντηση από την οποία μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα έχουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης Betsson στο προσεχές Final-4 της Euroleague στην Αθήνα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24/5.
Συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος Αγαπητός Διακογιάννης και ο τζένεραλ μάνατζερ του «Αυτοκράτορα» Νίκος Ζήσης θα έχουν συνάντηση με τον CEO της Ευρωλίγκας Τσους Μπουένο.
Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, την σχέση που έχει αναπτύξει ο Άρης με το EuroCup (ανήκει στη Euroleague) την τελευταία τριετία, αλλά και την προοπτική των κιτρινόμαυρων κάποια στιγμή να αγωνιστούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που είναι βεβαίως η Ευρωλίγκα.
Διακογιάννης και Ζήσης αναμένεται να ενημερώσουν τον ισχυρό άνδρα της Euroleague για την πρόοδο που έχει κάνει ο σύλλογος τους τελευταίους μήνες με την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο, ενός ισχυρού επενδυτή. Μεταξύ άλλων θα τονιστεί ότι ο σύλλογος είναι πλέον «καθαρός» από χρέη, ότι κάθε χρόνο έχει διάθεση να βελτιώνει την ομάδα του και να μεγαλώνει το μπάτζετ, για τα έργα αναμόρφωσης και αύξησης της χωρητικότητας που γίνονται στο Αλεξάδρειο και γενικότερα η διάθεση που υπάρχει ο Άρης τα επόμενα χρόνια να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.
Άλλωστε όπως έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα, πρόθεση της Euroleague είναι να δοθούν σε ομάδες του EuroCup τριετείς άδειες, στη λογική των μόνιμων συμβολαίων. Έτσι ο Άρης με τη δυναμική και την ιστορία που έχει θα μπορούσε να καταλάβει μια θέση στο συγκεκριμένο πλάνο της Ευρωλίγκας
