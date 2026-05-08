Apple και Intel ξαναμπαίνουν σε τροχιά συνεργασίας

Η Apple φέρεται να πλησιάζει σε προκαταρκτική συμφωνία με την Intel για την παραγωγή ορισμένων από τα τσιπ που χρησιμοποιούνται στις συσκευές της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα, η εξέλιξη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντική ανάκαμψη για την Intel, η οποία επιδιώκει να ξαναμπεί δυναμικά στον χάρτη της παγκόσμιας βιομηχανίας κατασκευής μικροτσίπ.

Οι δύο εταιρείες, όπως αναφέρεται, βρίσκονταν σε εντατικές διαπραγματεύσεις για περισσότερο από έναν χρόνο και κατέληξαν σε επίσημη συμφωνία τους τελευταίους μήνες.

Η πιθανή συνεργασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα έδινε στην Intel μια ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης σε μια περίοδο που προσπαθεί να αναζωογονήσει τη δραστηριότητά της στην κατασκευή ημιαγωγών. Για την Apple, μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της, σε μια αγορά όπου η διαθεσιμότητα και η τεχνολογική υπεροχή των τσιπ αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ανταγωνισμού.

Στοίχημα για την Intel

Η Intel επιδιώκει να επανέλθει ως σοβαρός παίκτης στην κατασκευή προηγμένων μικροτσίπ, έναν τομέα όπου ανταγωνίζεται πλέον σε πολύ δύσκολο περιβάλλον, με ισχυρούς αντιπάλους και αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαίου. Μια συμφωνία με την Apple, ακόμη και αν αφορά μέρος των αναγκών της, θα είχε βαρύνουσα σημασία για το κύρος και την εμπορική αξιοπιστία της εταιρείας.

Τον προηγούμενο μήνα, η Intel είχε επίσης ανακοινωθεί ότι συνεργάζεται με την Tesla του Ίλον Μασκ και τη SpaceX στο πλαίσιο του έργου Terafab, με στόχο την υποστήριξη των φιλοδοξιών τους στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Η νέα πιθανή συνεργασία με την Apple ενισχύει την εικόνα ότι η Intel αναζητά επιθετικά νέες μεγάλες συμφωνίες για να ανασυντάξει το προφίλ της στον κλάδο.

Τι δεν είναι ακόμη σαφές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει διευκρινιστεί για ποια προϊόντα της Apple θα μπορούσε να κατασκευάζει τσιπ η Intel. Η αβεβαιότητα αυτή αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα για το εύρος και το βάθος της πιθανής συμφωνίας, καθώς και για το αν η συνεργασία θα αφορά βασικούς επεξεργαστές ή άλλες κατηγορίες εξαρτημάτων.

Οι δύο εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε σχολιασμό του δημοσιεύματος, γεγονός που σημαίνει ότι προς το παρόν η πληροφορία παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικής αποκάλυψης. Ωστόσο, το γεγονός ότι το ίδιο θέμα είχε απασχολήσει νωρίτερα και το Bloomberg, το οποίο ανέφερε ότι η Apple είχε διερευνητικές συνομιλίες και με τη Samsung για την παραγωγή βασικών επεξεργαστών, δείχνει πως η Apple φαίνεται να εξετάζει ευρύτερα τις επιλογές της στην αλυσίδα προμηθειών.

Η σημασία για την αγορά

Μια συμφωνία Apple-Intel θα είχε επιπτώσεις που ξεπερνούν τη σχέση των δύο εταιρειών, καθώς θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών. Για την αγορά, θα αποτελούσε ένδειξη ότι η Intel εξακολουθεί να διαθέτει περιθώρια επιστροφής σε ρόλο-κλειδί, ενώ για την Apple θα έστελνε μήνυμα ότι προχωρά σε προσεκτική επαναξιολόγηση του μοντέλου προμηθειών της.

Αν η συμφωνία προχωρήσει σε πλήρη μορφή, θα είναι μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο των ημιαγωγών τους τελευταίους μήνες, με την Intel να κερδίζει ένα ιδιαίτερα ισχυρό όνομα-πελάτη και την Apple να αποκτά πρόσθετη ευελιξία στις επιλογές παραγωγής της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Intel εκτοξεύτηκε περίπου 15% την Παρασκευή, θέτοντάς την σε τροχιά για την καλύτερη μέρα της από τις 24 Απριλίου. Η κίνηση αυτή συνέπεσε επίσης με μια κορυφαία συνεδρίαση για τις μετοχές ημιαγωγών, με τις Intel, Micron και Nvidia να πλησιάζουν η καθεμία τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη χρηματιστηριακής αξίας μέσα στη μέρα.

Η Broadcom και η AMD επίσης ανεβαίνουν, βάζοντας τους κορυφαίους νικητές των τσιπ σε τροχιά να προσθέσουν πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μία ημέρα.

Πηγή: ΟΤ