Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό – Χωρίς κόσμο κόντρα στον ΠΑΟΚ

Καμπάνα για τον Παναθηναϊκό. Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε τιμωρία μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στους πρασίνους, για ρίψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, οπαδοί των «πρασίνων» έριξαν δύο κροτίδες στη θύρα 13, ενώ χρησιμοποιήθηκαν συνολικά πέντε πυροτεχνήματα (στρόμπο τύπου Ρ1), τόσο στην κερκίδα της θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ως αποτέλεσμα, η ΔΕΑΒ επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, γεγονός που σημαίνει ότι η τελευταία αναμέτρηση της ομάδας στην έδρα της, απέναντι στον ΠΑΟΚ (17/5, 19:30), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs, θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Σημειώνεται ότι αυτό θα είναι το «αντίο» του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, πριν μετακομίσει πρώτα για το ΟΑΚΑ και μετά για τον Βοτανικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και

συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».