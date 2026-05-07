22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης – Ο πολιτισμός μας σε σελίδες
Culture Live 07 Μαΐου 2026, 16:05

22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης – Ο πολιτισμός μας σε σελίδες

Από την Πέμπτη 7 μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO.

Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά διοργάνωσης από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) που ιδρύθηκε το 2024. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες σε μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων του ΕΛΙΒΙΠ που εκτείνονται πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Τιμώμενη χώρα για το 2026 είναι η Βουλγαρία.

Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα: Γενιά Αναγνωστών / Δημιουργοί Βιβλίων (GeneReaders_BookGenerators) και συνδέεται με το Έτος Φιλαναγνωσίας που έχει κηρύξει το ΕΛΙΒΙΠ για το 2026-27 με δράσεις ανά την Ελλάδα. Στη φετινή έκθεση θα συμμετέχουν 318 εκθέτες (εκδότες και φορείς), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία, ανάμεσά τους, 30 εκδοτικών οίκων που συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Θα πραγματοποιηθούν 330 εκδηλώσεις για ενήλικες που ξεκινούν ήδη από το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου. 25 είναι οι ξένοι συγγραφείς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ 40 διακεκριμένοι επαγγελματίες από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως συμμετέχουν στο fellowship programme. Στο δε Επαγγελματικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν 8 εξέχοντες εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και υπουργείων και 3 συγγραφείς από το θεσμό του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας (European Union Prize for Literature – EUPL). 104 είναι οι εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους που θα διοργανώσουν 40 εκδοτικοί οίκοι και 17 εκπαιδευτικοί &amp; πολιτιστικοί φορείς.

Η έκθεση θα υποδεχτεί περισσότερες από 65 οργανωμένες ομάδες από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και ειδικά σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, με τη συμμετοχή περίπου 2500 μαθητών σε συντονισμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα, επιπλέον ομάδες μαθητών θα επισκεφθούν την Έκθεση για περιήγηση, ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις.

Βασικές θεματικές της 22ης ΔΕΒΘ:

Η ΔΕΒΘ εστιάζει στη φιλαναγνωσία διερευνώντας παράλληλα το πώς καλλιεργείται η νέα GeneReaders / Γενιά αναγνωστών. Η θεματική αυτή διέπει ολόκληρο το πρόγραμμα της ΔΕΒΘ.

Παράλληλα, εκκινώντας πάντα από τη Φιλαναγνωσία, και συγκεκριμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα, θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στους θεματικούς άξονες: Το μέλλον των εκδόσεων και των βιβλιοπωλείων, Διεθνείς εκδοτικές αγορές: το ισπανικό φαινόμενο, Μικρές γλώσσες / Μεγάλες λογοτεχνίες, Books &amp; Media και Αγορά και Πώληση Δικαιωμάτων: λογοτεχνικοί πράκτορες και διεθνείς τάσεις.

Επαγγελματικό Πρόγραμμα

Το ΕΛΙΒΙΠ ετοίμασε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναρπαστικές, πρωτότυπες θεματικές και διάλογο με μερικά από τα πιο σημαντικά και πρωτοπόρα ονόματα στον διεθνή επαγγελματικό χώρο του βιβλίου.

Η Lisa Keil, Υπεύθυνη έργου για τον Εθελοντισμό στο Stiftung Lesen (μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Γερμανία που προωθεί την ανάγνωση και την αλφαβητισμό) και ο Miha Kovač, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, θα παρουσιάσουν έρευνες και τακτικές φιλαναγνωσίας στη Γερμανία και Σλοβενία.

Στο στρογγυλό τραπέζι EURead “Investing in Reading” που οργανώνει το «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» θα συνομιλήσουν οι Valentina Stoeva [Πρόεδρος του ευρωπαϊκού δικτύου EURead που προωθεί την ανάγνωση και την αλφαβητισμό στην Ευρώπη] και Lovisa Fhager Logothetis [Γενική Γραμματέας του Bonnier Family Foundation, που υλοποιεί προγράμματα για την προώθηση της ανάγνωσης ανηλίκων].

Η Senja Požar [Διευθύντρια Σύνταξης του Journal for Artificial Intelligence and Sustainable Development (JAISD) και Οικονομική Υπεύθυνη στο IRCAI υπό την αιγίδα της UNESCO στο Ινστιτούτο Jožef Stefan, Λιουμπλιάνα] θα παρουσιάσει έρευνες που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και η Δρ Jessica Sänger [Διευθύντρια Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στην Ένωση Γερμανών Εκδοτών και Βιβλιοπωλών] με τον José Borghino [Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών] θα αναφερθούν στις προκλήσεις της ελευθερίας της έκφρασης και το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΤΝ.

Για το «Ισπανικό φαινόμενο» θα μιλήσει ο José Manuel Anta [Διευθύνων Σύμβουλος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλίου]. Ειδικότερα, διερευνάται το πώς ο εκδοτικός κλάδος της Ισπανίας έχει συνεχή ανοδική πορεία και ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, χάρη στο παγκόσμιο ισπανόφωνο αναγνωστικό κοινό, τις εξαγωγές και την ισχυρή εγχώρια βιβλιοφιλική κουλτούρα. Επίσης, ο Jesús González González [Αν. Γενικός Διευθυντής για την Προώθηση του Βιβλίου, της Ανάγνωσης και της Ισπανικής Λογοτεχνίας στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας] θα μιλήσει για τα χρηματοδοτικά εργαλεία μετάφρασης της Ισπανικής γλώσσας.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας (EUPL) φιλοξενεί στρογγυλό τραπέζι με τρεις συγγραφείς του: Τον Μάκη Μαλαφέκα [Ελλάδα], την Lusine Kharatyan [Αρμενία] και την Anja Mugerli [Σλοβενία] που απέσπασε το βραβείο 2021. Θα συντονίσει η Anne Bergman- Tahon (Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών). Το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου θα διοργανώσει στρογγυλό τραπέζι για το παιδικό βιβλίο και το βιβλίο ως αντικείμενο μνήμης και ταυτότητας, ενώ η Book Press – Δίκτυο των 8 διοργανώνει συζήτηση, που απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, για το ρόλο των παιδικών βιβλιοθηκών στη δημιουργία αναγνωστών.

Θα διοργανωθούν πάνελ για την επιτυχία της κοινότητας του TikTok, BookTok, αλλά και τη σχέση της λογοτεχνίας με τον αθλητισμό, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι βιβλιοπωλείων της Β. Ελλάδας για να συζητήσουν για τις προκλήσεις των βιβλιοπωλείων της περιφέρειας. Επαγγελματίες του βιβλίου που θα επισκεφθούν την έκθεση στο πλαίσιο του fellowship programme, θα συμμετάσχουν σε τρία πάνελ με έμφαση στις διεθνείς αγορές βιβλίου και τις εφαρμοσμένες πρακτικές ΤΝ.
Επιπλέον, εκπρόσωποι του εκδοτικού χώρου της τιμώμενης χώρας θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό στοιχεία της εκδοτικής τους βιομηχανίας και θα συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της λογοτεχνίας τους στα ελληνικά.

Fellowship programme

Στην τέταρτη πλέον χρονιά του, το δημοφιλές πρόγραμμα fellowship στο Κέντρο Δικαιωμάτων Διάλογος συγκέντρωσε 191 αιτήσεις από 61 χώρες. Επιλέχθηκαν – από το ΕΛΙΒΙΠ και από τους συνδέσμους εκδοτών – 20 επαγγελματίες από 15 χώρες (Αρμενία, Ρουμανία, Πολωνία, Αίγυπτος, Τσεχία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ). Δέκα επιπλέον επαγγελματίες θα εκπροσωπήσουν την τιμώμενη χώρα, ενώ άλλοι δέκα επαγγελματίες του βιβλίου έχουν δηλώσει ανεξάρτητα συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά περισσότερες από 20 εκδηλώσεις.

Αξιοσημείωτος φέτος ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων από Μ. Βρετανία, Ιταλία (τιμώμενη χώρα το 2025), Ισπανία, Τουρκία, Ινδία. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η συμμετοχή σημαντικών εκδοτικών οίκων, όπως οι Farrar, Straus and Giroux (US), Penguin Random House UK, Grupo Planeta (Spain), Mondadori Group (Italy), Editions Gallimard (France),Harper Collins (Holland), κ.ά.

O πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, κ. Νίκος Μπακουνάκης

Για ένα σύγχρονο, υβριδικό μοντέλο που ακολουθείται από όλο και περισσότερες εκθέσεις βιβλίου στον κόσμο και που συνδυάζει αρμονικά τον εμπορικό, τον επαγγελματικό και τον πολιτιστικό χαρακτήρα της φετινής 22 ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, μετατρέποντάς την σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλον τον κόσμο του βιβλίου, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, κ. Νίκος Μπακουνάκης.

Τόνισε ιδιαίτερα το καλά μελετημένο παιδικό πρόγραμμα που ειδικά φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο σε συνεργασία με τα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο όχι απλά τη συμμετοχή αλλά και τη δημιουργία περιεχομένου που θα παρουσιαστεί στην παιδική γωνιά. Επισήμανε επίσης ότι το ΕΛΙΒΙΠ έχει σχεδιάσει την καμπάνια Φιλαναγνωσίας «Διαβάζουμε» και έχει καλέσει στη φετινή ΔΕΒΘ πολύ σημαντικούς οργανισμούς που εργάζονται παγκοσμίως για τη διάδοση του βιβλίου και της ανάγνωσης, όπως το EURead, το Bonnier Family Foundation και το γερμανικό Stiftung Lesen – ίδρυμα για την προώθηση της ανάγνωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στον ανασχεδιασμό όλων των περιπτέρων, τη μεταμόρφωση του περιπτέρου 12 με δημιουργία χώρου για την προβολή αρχειακών βιβλιοφιλικών εκπομπών της ΕΡΤ, με στούντιο για συνεντεύξεις και με τρεις 3 αίθουσες εκδηλώσεων, καθώς και τη δημιουργία lounge στο περίπτερο 14 για την ξεκούραση των επισκεπτών, κατόπιν πάγιας σχετικής απαίτησης του κοινού. Τόνισε επίσης ότι από φέτος θα υπάρχουν δελτία ελεύθερης εισόδου στην ΔΕΒΘ, προκειμένου να καταγραφεί ο πραγματικός αριθμός των επισκεπτών και να υπάρχουν αξιόπιστα
ποσοτικά στοιχεία της έκθεσης.

*Αρχική Φωτό: EX LIBRIS εκθεσεις 22η ΔΕΒΘ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody's

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!

Η αφοσίωση της Άννα Γουίντουρ δεν αμφισβητείται - Γιατί «έκοψε» τον Μπρούκλιν και τη Μέγκαν από το φετινό Met Gala

Οι Μπρούκλιν Μπέκαμ, Νίκολα Πελτζ, Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων στο Met Gala και η Άννα Γουίντουρ είχε τους λόγους της

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Υπό φύλαξη στο Νοσοκομείο Πύργου 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

