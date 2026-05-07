22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης – Ο πολιτισμός μας σε σελίδες

Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά διοργάνωσης από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) που ιδρύθηκε το 2024. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες σε μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων του ΕΛΙΒΙΠ που εκτείνονται πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Τιμώμενη χώρα για το 2026 είναι η Βουλγαρία.

Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα: Γενιά Αναγνωστών / Δημιουργοί Βιβλίων (GeneReaders_BookGenerators) και συνδέεται με το Έτος Φιλαναγνωσίας που έχει κηρύξει το ΕΛΙΒΙΠ για το 2026-27 με δράσεις ανά την Ελλάδα. Στη φετινή έκθεση θα συμμετέχουν 318 εκθέτες (εκδότες και φορείς), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία, ανάμεσά τους, 30 εκδοτικών οίκων που συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Θα πραγματοποιηθούν 330 εκδηλώσεις για ενήλικες που ξεκινούν ήδη από το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου. 25 είναι οι ξένοι συγγραφείς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ 40 διακεκριμένοι επαγγελματίες από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως συμμετέχουν στο fellowship programme. Στο δε Επαγγελματικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν 8 εξέχοντες εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και υπουργείων και 3 συγγραφείς από το θεσμό του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας (European Union Prize for Literature – EUPL). 104 είναι οι εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους που θα διοργανώσουν 40 εκδοτικοί οίκοι και 17 εκπαιδευτικοί & πολιτιστικοί φορείς.

Η έκθεση θα υποδεχτεί περισσότερες από 65 οργανωμένες ομάδες από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και ειδικά σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, με τη συμμετοχή περίπου 2500 μαθητών σε συντονισμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα, επιπλέον ομάδες μαθητών θα επισκεφθούν την Έκθεση για περιήγηση, ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις.

Βασικές θεματικές της 22ης ΔΕΒΘ:

Η ΔΕΒΘ εστιάζει στη φιλαναγνωσία διερευνώντας παράλληλα το πώς καλλιεργείται η νέα GeneReaders / Γενιά αναγνωστών. Η θεματική αυτή διέπει ολόκληρο το πρόγραμμα της ΔΕΒΘ.

Παράλληλα, εκκινώντας πάντα από τη Φιλαναγνωσία, και συγκεκριμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα, θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στους θεματικούς άξονες: Το μέλλον των εκδόσεων και των βιβλιοπωλείων, Διεθνείς εκδοτικές αγορές: το ισπανικό φαινόμενο, Μικρές γλώσσες / Μεγάλες λογοτεχνίες, Books & Media και Αγορά και Πώληση Δικαιωμάτων: λογοτεχνικοί πράκτορες και διεθνείς τάσεις.

Επαγγελματικό Πρόγραμμα

Το ΕΛΙΒΙΠ ετοίμασε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναρπαστικές, πρωτότυπες θεματικές και διάλογο με μερικά από τα πιο σημαντικά και πρωτοπόρα ονόματα στον διεθνή επαγγελματικό χώρο του βιβλίου.

Η Lisa Keil, Υπεύθυνη έργου για τον Εθελοντισμό στο Stiftung Lesen (μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Γερμανία που προωθεί την ανάγνωση και την αλφαβητισμό) και ο Miha Kovač, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, θα παρουσιάσουν έρευνες και τακτικές φιλαναγνωσίας στη Γερμανία και Σλοβενία.

Στο στρογγυλό τραπέζι EURead “Investing in Reading” που οργανώνει το «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» θα συνομιλήσουν οι Valentina Stoeva [Πρόεδρος του ευρωπαϊκού δικτύου EURead που προωθεί την ανάγνωση και την αλφαβητισμό στην Ευρώπη] και Lovisa Fhager Logothetis [Γενική Γραμματέας του Bonnier Family Foundation, που υλοποιεί προγράμματα για την προώθηση της ανάγνωσης ανηλίκων].

Η Senja Požar [Διευθύντρια Σύνταξης του Journal for Artificial Intelligence and Sustainable Development (JAISD) και Οικονομική Υπεύθυνη στο IRCAI υπό την αιγίδα της UNESCO στο Ινστιτούτο Jožef Stefan, Λιουμπλιάνα] θα παρουσιάσει έρευνες που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και η Δρ Jessica Sänger [Διευθύντρια Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στην Ένωση Γερμανών Εκδοτών και Βιβλιοπωλών] με τον José Borghino [Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών] θα αναφερθούν στις προκλήσεις της ελευθερίας της έκφρασης και το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΤΝ.

Για το «Ισπανικό φαινόμενο» θα μιλήσει ο José Manuel Anta [Διευθύνων Σύμβουλος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλίου]. Ειδικότερα, διερευνάται το πώς ο εκδοτικός κλάδος της Ισπανίας έχει συνεχή ανοδική πορεία και ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, χάρη στο παγκόσμιο ισπανόφωνο αναγνωστικό κοινό, τις εξαγωγές και την ισχυρή εγχώρια βιβλιοφιλική κουλτούρα. Επίσης, ο Jesús González González [Αν. Γενικός Διευθυντής για την Προώθηση του Βιβλίου, της Ανάγνωσης και της Ισπανικής Λογοτεχνίας στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας] θα μιλήσει για τα χρηματοδοτικά εργαλεία μετάφρασης της Ισπανικής γλώσσας.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας (EUPL) φιλοξενεί στρογγυλό τραπέζι με τρεις συγγραφείς του: Τον Μάκη Μαλαφέκα [Ελλάδα], την Lusine Kharatyan [Αρμενία] και την Anja Mugerli [Σλοβενία] που απέσπασε το βραβείο 2021. Θα συντονίσει η Anne Bergman- Tahon (Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών). Το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου θα διοργανώσει στρογγυλό τραπέζι για το παιδικό βιβλίο και το βιβλίο ως αντικείμενο μνήμης και ταυτότητας, ενώ η Book Press – Δίκτυο των 8 διοργανώνει συζήτηση, που απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, για το ρόλο των παιδικών βιβλιοθηκών στη δημιουργία αναγνωστών.

Θα διοργανωθούν πάνελ για την επιτυχία της κοινότητας του TikTok, BookTok, αλλά και τη σχέση της λογοτεχνίας με τον αθλητισμό, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι βιβλιοπωλείων της Β. Ελλάδας για να συζητήσουν για τις προκλήσεις των βιβλιοπωλείων της περιφέρειας. Επαγγελματίες του βιβλίου που θα επισκεφθούν την έκθεση στο πλαίσιο του fellowship programme, θα συμμετάσχουν σε τρία πάνελ με έμφαση στις διεθνείς αγορές βιβλίου και τις εφαρμοσμένες πρακτικές ΤΝ.

Επιπλέον, εκπρόσωποι του εκδοτικού χώρου της τιμώμενης χώρας θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό στοιχεία της εκδοτικής τους βιομηχανίας και θα συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της λογοτεχνίας τους στα ελληνικά.

Fellowship programme

Στην τέταρτη πλέον χρονιά του, το δημοφιλές πρόγραμμα fellowship στο Κέντρο Δικαιωμάτων Διάλογος συγκέντρωσε 191 αιτήσεις από 61 χώρες. Επιλέχθηκαν – από το ΕΛΙΒΙΠ και από τους συνδέσμους εκδοτών – 20 επαγγελματίες από 15 χώρες (Αρμενία, Ρουμανία, Πολωνία, Αίγυπτος, Τσεχία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ). Δέκα επιπλέον επαγγελματίες θα εκπροσωπήσουν την τιμώμενη χώρα, ενώ άλλοι δέκα επαγγελματίες του βιβλίου έχουν δηλώσει ανεξάρτητα συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά περισσότερες από 20 εκδηλώσεις.

Αξιοσημείωτος φέτος ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων από Μ. Βρετανία, Ιταλία (τιμώμενη χώρα το 2025), Ισπανία, Τουρκία, Ινδία. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η συμμετοχή σημαντικών εκδοτικών οίκων, όπως οι Farrar, Straus and Giroux (US), Penguin Random House UK, Grupo Planeta (Spain), Mondadori Group (Italy), Editions Gallimard (France),Harper Collins (Holland), κ.ά.

O πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, κ. Νίκος Μπακουνάκης

Για ένα σύγχρονο, υβριδικό μοντέλο που ακολουθείται από όλο και περισσότερες εκθέσεις βιβλίου στον κόσμο και που συνδυάζει αρμονικά τον εμπορικό, τον επαγγελματικό και τον πολιτιστικό χαρακτήρα της φετινής 22 ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, μετατρέποντάς την σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλον τον κόσμο του βιβλίου, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, κ. Νίκος Μπακουνάκης.

Τόνισε ιδιαίτερα το καλά μελετημένο παιδικό πρόγραμμα που ειδικά φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο σε συνεργασία με τα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο όχι απλά τη συμμετοχή αλλά και τη δημιουργία περιεχομένου που θα παρουσιαστεί στην παιδική γωνιά. Επισήμανε επίσης ότι το ΕΛΙΒΙΠ έχει σχεδιάσει την καμπάνια Φιλαναγνωσίας «Διαβάζουμε» και έχει καλέσει στη φετινή ΔΕΒΘ πολύ σημαντικούς οργανισμούς που εργάζονται παγκοσμίως για τη διάδοση του βιβλίου και της ανάγνωσης, όπως το EURead, το Bonnier Family Foundation και το γερμανικό Stiftung Lesen – ίδρυμα για την προώθηση της ανάγνωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στον ανασχεδιασμό όλων των περιπτέρων, τη μεταμόρφωση του περιπτέρου 12 με δημιουργία χώρου για την προβολή αρχειακών βιβλιοφιλικών εκπομπών της ΕΡΤ, με στούντιο για συνεντεύξεις και με τρεις 3 αίθουσες εκδηλώσεων, καθώς και τη δημιουργία lounge στο περίπτερο 14 για την ξεκούραση των επισκεπτών, κατόπιν πάγιας σχετικής απαίτησης του κοινού. Τόνισε επίσης ότι από φέτος θα υπάρχουν δελτία ελεύθερης εισόδου στην ΔΕΒΘ, προκειμένου να καταγραφεί ο πραγματικός αριθμός των επισκεπτών και να υπάρχουν αξιόπιστα

ποσοτικά στοιχεία της έκθεσης.

*Αρχική Φωτό: EX LIBRIS εκθεσεις 22η ΔΕΒΘ