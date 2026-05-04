Επιστήμες 04 Μαΐου 2026, 13:39

Κομμάτι μιας χαμένης ηπείρου ανακαλύφθηκε θαμμένο κάτω από τις ΗΠΑ

Θραύσμα της υπερηπείρου Παγγαίας παραμένει κρυμμένο κάτω από τις ανατολικές ΗΠΑ εδώ και 200 εκατ. χρόνια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Κατά μήκος της ανατολικής πλευράς των Απαλάχιων Ορέων, θαμμένη λίγο κάτω από την επιφάνεια, μια πλάκα πετρωμάτων πάχους 200 χιλιομέτρων εκτείνεται από το Μέιν ως την Τζόρτζια. Είναι πιθανότατα ένα θραύσμα που προέκυψε από τις ηφαιστειακές εκρήξεις που διέλυσαν την υπερήπειρο Παγγαία πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, δείχνει νέα μελέτη.

Το χαμένο κομμάτι της Παγγαίας, το οποίο οι ερευνητές ονόμασαν «Piedmont Resistor», ανακαλύφθηκε χάρη σε ένα φιλόδοξο πείραμα που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια για τη μελέτη της γεωλογίας των ηπειρωτικών ΗΠΑ. Είναι η «Μαγνητοτελλουρική Συστοιχία», ένα δίκτυο 1.800 αισθητήρων που μετρούν την ηλεκτρική αγωγιμότητα του υπεδάφους σε μεγάλα βάθη.

Κάθε σταθμός, χρησιμοποιεί δύο ζευγάρια ηλεκτροδίων τοποθετημένα σε διάταξη σταυρού με πλάτος 50 μέτρα. Τα ηλεκτρόδια μετρούν διακυμάνσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων που επάγονται στο υπέδαφος από μεταβολές του γήινου μαγνητικού πεδίου λόγω του ηλιακού ανέμου ή διαταραχών της ατμόσφαιρας.

Η τεχνική αυτή μπορεί μεταξύ άλλων να διακρίνει το νερό που παρασύρεται στο υπέδαφος στη ζώνη υποβύθισης του Κασκέιντια, εκεί όπου ο ωκεάνιος φλοιός του Ειρηνικού βυθίζεται κάτω από τις πολιτείες του Όρεγκον και της Ουάσιγκτον.

Η Μαγνητοτελλουρική Συστοιχία μετρά την ηλεκτρική αγωγιμότητα των πετρωμάτων σε μεγάλο βάθος (USArray)

Στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ, ο τρισδιάστατος χάρτης που προέκυψε αποκάλυψε αρχαία βουνά θαμμένα κάτω από τις Μεγάλες Πεδιάδες, καθώς και τα όρια ανάμεσα στα κομμάτια φλοιού από τα οποία αποτελείται η Βόρεια Αμερική. Στην ανατολή πλευρά, το Piedmont Resistor ήταν αυτό που ξεχώριζε, αναφέρουν οι ερευνητές στο  Reviews of Geophysics.

Πέρα του ότι αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές για την απόσταση της Βόρειας Αμερικής από την υπερήπειρο Παγγαία, ο νέος χάρτης αναμένεται να είναι χρήσιμος για την αναζήτηση ορυκτών πόρων, οι οποίοι συχνά συγκεντρώνονται σε περιοχές ηφαιστειακών εξάρσεων καθώς και στα όρια τεκτονικών πλακών.

«Μπορείς να δεις όλες τις ραφές» σχολίασε στον δικτυακό τόπο του Science ο Πολ Μπεντρόσιαν της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, μέλος της ερευνητική ομάδας. «Και αυτά τα όρια, παρόλο που έχουν ηλικία ενός δισεκατομμυρίου ετών, είναι εκεί όπου θα αναζητήσεις ορυκτούς πόρους».

Τα ευρήματα έχουν όμως και άλλη πρακτική σημασία: όπως υπολογίζουν οι ερευνητές, η θαμμένη πλάκα του Piedmond Resistor μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά επαγωγικά ηλεκτρικά ρεύματα στη διάρκεια γεωμαγνητικών καταιγίδων.

Ως αποτέλεσμα, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης σε αυτή τη μεγάλη περιοχή αντιμετωπίζουν 1.000 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο μπλακάουτ.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

