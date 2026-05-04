04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
«Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04 Μαΐου 2026, 23:31

«Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ

Εταιρείες όπως η Brookfield και η Blackstone αγοράζουν το ασφαλιστικό προϊόν για να βοηθήσουν στην κάλυψη των επιπτώσεων μιας τέτοιας επίθεσης

Αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση κατά δυνητικά ελεύθερων σκοπευτών, δηλαδή επίδοξων δολοφόνων, έχει πυροδοτήσει η αύξηση των επιθέσεων εναντίον Αμερικανών πολιτικών και επιχειρηματιών, η οποία προηγουμένως ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένη, με τους παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν νέο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα» της οικονομίας.

Η σύλληψη ενός ένοπλου άνδρα που φέρεται να στόχευσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Απριλίου ήταν το τελευταίο παράδειγμα ένοπλης βίας που ώθησε εταιρείες όπως η Brookfield και η Blackstone να αγοράσουν το ασφαλιστικό προϊόν για να βοηθήσουν στην κάλυψη των επιπτώσεων μιας τέτοιας επίθεσης.

Η αγορά ασφάλισης κατά εν ενεργεία ελεύθερων σκοπευτών και άλλων προϊόντων που προσφέρουν προστασία από το οικονομικό, νομικό και αρνητικό κόστος τέτοιων περιστατικών έχει διπλασιαστεί από το 2020 σε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια ασφάλιστρα φέτος, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου που μίλησαν στους Financial Times .

Ο Πίτερ Μπράνσντεν, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης κρίσεων στις ΗΠΑ στην ασφαλιστική εταιρεία WTW, δήλωσε στους FT ότι η έξαρση επιθέσεων σε θύματα υψηλού προφίλ έχει πυροδοτήσει διεύρυνση της ζήτησης, με το ενδιαφέρον να προέρχεται πλέον από «σχεδόν κάθε τομέα της αμερικανικής οικονομίας».

Ο Τζούλιαν Βέρο, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που ειδικεύεται σε κακόβουλους κινδύνους Blackthorn, των Lloyd’s of London, δήλωσε στους FT ότι το τελευταίο περιστατικό που αφορούσε τον Τραμπ, προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία.

Η ασφάλιση κατά εν ενεργεία ελεύθερων σκοπευτών αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 2010 και αγοράστηκε από σχολεία, νοσοκομεία και αρχές κοινωνικής στέγασης που θεωρούσαν ότι διέτρεχαν κίνδυνο.

Τι καλύπτουν οι ασφαλιστικές

Οι ασφαλιστικές καλύψεις καλύπτουν ορισμένες εταιρικές νομικές ευθύνες για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκύπτουν από επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν όπλα ή οχήματα.

Οι εταιρείες συνήθως συνάπτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη ενός συγκεκριμένου κτιρίου ή περιουσίας και μπορούν να λάβουν αποζημίωση εάν πραγματοποιηθεί επίθεση στις εγκαταστάσεις. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουν το κόστος αντιμετώπισης περιστατικών και διαχείρισης κρίσεων, την αποζημίωση των θυμάτων και την πληρωμή υπαλλήλων ή άλλων ατόμων που επηρεάζονται. Ορισμένες ασφαλιστικές συμβάσεις μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε 24ωρες υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις έχουν αυξηθεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Υπήρξαν περίπου 150 τέτοια περιστατικά στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με το WTW.

Η δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν ένα κάλεσμα αφύπνισης για πολλές εταιρείες, οι οποίες ενίσχυσαν τις διατάξεις ασφαλείας για τα στελέχη τους και αγόρασαν πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Ένα στέλεχος της Blackstone ήταν μεταξύ των τεσσάρων ατόμων που πυροβολήθηκαν θανάσιμα στο λόμπι των κεντρικών γραφείων της επενδυτικής εταιρείας στη Νέα Υόρκη πέρυσι.

Μια άλλη υπόθεση υψηλού προφίλ αφορούσε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Η αύξηση πολιτικής βίας ωθεί την ασφάλιση κατά ενεργών σκοπευτών

Η πολιτεία της Γιούτα αγόρασε ασφάλεια για εν ενεργεία σκοπευτές μετά την επίθεση, πληρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ετήσια ασφάλιστρα για έως και 5 εκατομμύρια δολάρια σε κάλυψη για τα κυβερνητικά κτίρια, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία της.

Η πολιτεία είχε ήδη ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την τρομοκρατία, μια μορφή κάλυψης που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 σε απάντηση σε επιθέσεις από ομάδες όπως ο Ιρλανδικός Ρεπουμπλικανικός Στρατός.

Ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τρομοκρατία, μια επίθεση πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο πολιτικό, θρησκευτικό ή ιδεολογικό κίνητρο. Περιστατικά που αφορούν άτομα χωρίς σαφή πολιτική σχέση ή ιδεολογία δεν επιφέρουν πληρωμή. Και η ασφάλιση κατά της τρομοκρατίας γενικά καλύπτει μόνο υλικές ζημιές, και όχι σωματικές βλάβες, υπηρεσίες ασφαλείας ή αντιμετώπιση κρίσεων.

Η Ρέιτσελ Τέρι, διευθύντρια του τμήματος διαχείρισης κινδύνου της Γιούτα, δήλωσε στους FT ότι η ασφάλιση για ενεργούς σκοπευτές βοήθησε να καλυφθούν τα «κενά» στην υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψή της και παρείχε συνεχή πρόσβαση σε μια εταιρεία ασφαλείας.

Αυτή η τηλεφωνική γραμμή ασφαλείας ήταν μια παρηγοριά για τους υπαλλήλους που «ήδη έκαναν πολύ σκληρή δουλειά και δεν θέλουν να ανησυχούν για το τι θα κάνουν αν συμβεί το χειρότερο», πρόσθεσε.

Ο Βέρο της Blackthorn δήλωσε ότι οι αυξανόμενες ανησυχίες τώρα ήταν επιθέσεις από «μοναχικούς λύκους, δυσαρεστημένους υπαλλήλους [και] άτομα που είναι ψυχικά άρρωστα».

Μεταξύ των πιο πρόσφατων πελατών για ασφάλιση εν ενεργεία σκοπευτών είναι αμερικανικές ομάδες δωρητών γνωστές ως Super Pacs, οι οποίες συγκεντρώνουν κεφάλαια για την καμπάνια που στηρίζουν και διοργανώνουν εκδηλώσεις.

Πηγή: ot.gr

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
ΗΠΑ 04.05.26

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

