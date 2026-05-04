«Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ

Αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση κατά δυνητικά ελεύθερων σκοπευτών, δηλαδή επίδοξων δολοφόνων, έχει πυροδοτήσει η αύξηση των επιθέσεων εναντίον Αμερικανών πολιτικών και επιχειρηματιών, η οποία προηγουμένως ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένη, με τους παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν νέο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα» της οικονομίας.

Η σύλληψη ενός ένοπλου άνδρα που φέρεται να στόχευσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Απριλίου ήταν το τελευταίο παράδειγμα ένοπλης βίας που ώθησε εταιρείες όπως η Brookfield και η Blackstone να αγοράσουν το ασφαλιστικό προϊόν για να βοηθήσουν στην κάλυψη των επιπτώσεων μιας τέτοιας επίθεσης.

Η αγορά ασφάλισης κατά εν ενεργεία ελεύθερων σκοπευτών και άλλων προϊόντων που προσφέρουν προστασία από το οικονομικό, νομικό και αρνητικό κόστος τέτοιων περιστατικών έχει διπλασιαστεί από το 2020 σε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια ασφάλιστρα φέτος, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου που μίλησαν στους Financial Times .

Ο Πίτερ Μπράνσντεν, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης κρίσεων στις ΗΠΑ στην ασφαλιστική εταιρεία WTW, δήλωσε στους FT ότι η έξαρση επιθέσεων σε θύματα υψηλού προφίλ έχει πυροδοτήσει διεύρυνση της ζήτησης, με το ενδιαφέρον να προέρχεται πλέον από «σχεδόν κάθε τομέα της αμερικανικής οικονομίας».

Ο Τζούλιαν Βέρο, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που ειδικεύεται σε κακόβουλους κινδύνους Blackthorn, των Lloyd’s of London, δήλωσε στους FT ότι το τελευταίο περιστατικό που αφορούσε τον Τραμπ, προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία.

Η ασφάλιση κατά εν ενεργεία ελεύθερων σκοπευτών αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 2010 και αγοράστηκε από σχολεία, νοσοκομεία και αρχές κοινωνικής στέγασης που θεωρούσαν ότι διέτρεχαν κίνδυνο.

Τι καλύπτουν οι ασφαλιστικές

Οι ασφαλιστικές καλύψεις καλύπτουν ορισμένες εταιρικές νομικές ευθύνες για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκύπτουν από επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν όπλα ή οχήματα.

Οι εταιρείες συνήθως συνάπτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη ενός συγκεκριμένου κτιρίου ή περιουσίας και μπορούν να λάβουν αποζημίωση εάν πραγματοποιηθεί επίθεση στις εγκαταστάσεις. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουν το κόστος αντιμετώπισης περιστατικών και διαχείρισης κρίσεων, την αποζημίωση των θυμάτων και την πληρωμή υπαλλήλων ή άλλων ατόμων που επηρεάζονται. Ορισμένες ασφαλιστικές συμβάσεις μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε 24ωρες υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις έχουν αυξηθεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Υπήρξαν περίπου 150 τέτοια περιστατικά στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με το WTW.

Η δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν ένα κάλεσμα αφύπνισης για πολλές εταιρείες, οι οποίες ενίσχυσαν τις διατάξεις ασφαλείας για τα στελέχη τους και αγόρασαν πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Ένα στέλεχος της Blackstone ήταν μεταξύ των τεσσάρων ατόμων που πυροβολήθηκαν θανάσιμα στο λόμπι των κεντρικών γραφείων της επενδυτικής εταιρείας στη Νέα Υόρκη πέρυσι.

Μια άλλη υπόθεση υψηλού προφίλ αφορούσε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Η πολιτεία της Γιούτα αγόρασε ασφάλεια για εν ενεργεία σκοπευτές μετά την επίθεση, πληρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ετήσια ασφάλιστρα για έως και 5 εκατομμύρια δολάρια σε κάλυψη για τα κυβερνητικά κτίρια, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία της.

Η πολιτεία είχε ήδη ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την τρομοκρατία, μια μορφή κάλυψης που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 σε απάντηση σε επιθέσεις από ομάδες όπως ο Ιρλανδικός Ρεπουμπλικανικός Στρατός.

Ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τρομοκρατία, μια επίθεση πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο πολιτικό, θρησκευτικό ή ιδεολογικό κίνητρο. Περιστατικά που αφορούν άτομα χωρίς σαφή πολιτική σχέση ή ιδεολογία δεν επιφέρουν πληρωμή. Και η ασφάλιση κατά της τρομοκρατίας γενικά καλύπτει μόνο υλικές ζημιές, και όχι σωματικές βλάβες, υπηρεσίες ασφαλείας ή αντιμετώπιση κρίσεων.

Η Ρέιτσελ Τέρι, διευθύντρια του τμήματος διαχείρισης κινδύνου της Γιούτα, δήλωσε στους FT ότι η ασφάλιση για ενεργούς σκοπευτές βοήθησε να καλυφθούν τα «κενά» στην υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψή της και παρείχε συνεχή πρόσβαση σε μια εταιρεία ασφαλείας.

Αυτή η τηλεφωνική γραμμή ασφαλείας ήταν μια παρηγοριά για τους υπαλλήλους που «ήδη έκαναν πολύ σκληρή δουλειά και δεν θέλουν να ανησυχούν για το τι θα κάνουν αν συμβεί το χειρότερο», πρόσθεσε.

Ο Βέρο της Blackthorn δήλωσε ότι οι αυξανόμενες ανησυχίες τώρα ήταν επιθέσεις από «μοναχικούς λύκους, δυσαρεστημένους υπαλλήλους [και] άτομα που είναι ψυχικά άρρωστα».

Μεταξύ των πιο πρόσφατων πελατών για ασφάλιση εν ενεργεία σκοπευτών είναι αμερικανικές ομάδες δωρητών γνωστές ως Super Pacs, οι οποίες συγκεντρώνουν κεφάλαια για την καμπάνια που στηρίζουν και διοργανώνουν εκδηλώσεις.

